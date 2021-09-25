طريقة عمل كريب الخلاط الاقتصادي بدون حليب أو زبدة بمكونات في كل بيت

كريب الخلاط الاقتصادي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها وحشوها بالحديد من المكونات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريب الخلاط الاقتصادي.

مكونات كريب الخلاط الاقتصادي

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب إلا ربع كوب من الماء.

ثلاث بيضات.

كوبين وربع من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريب الخلاط الاقتصادي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض في الخلاط ما عدا الدقيق.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج في الخلاط على ثلاث مراحل.

وبعدما تختلط وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا نقوم بتصفية الخليط بالمصفاة.

ثم نترك الخليط حتي يرتاح لمدة ١٠ دقائق.

ثم نقوم بدهن الطاسة بالزيت وبعدما تسخن نقوم بإضافة كمية مناسبة لحجم الطاسة من خليط الكريب.

ونقوم بتكرار الأمر مع جميع الكمية وبعدما تتم تسوية الكريب نقوم بتغطيته مباشرة حتي يأخذ القوام الطري.

ويمكننا حشوه بقطع الموز مع صوص الشوكولاتة.

ثم نقوم بلفه رول ونزينه من الأعلي بصوص الشوكولاتة البيضاء أو الداكنة أو بصوص الكراميل.

ويكون الكريب بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء كما يمكن استخدام صوص الشوكولاتة البيضاء كذلك في تزيين الكيكة أو تزيين أيو حلويات أخري وسنتعرف فيما يلي علي مكوناته وهي كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: