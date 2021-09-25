طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة سهلة وسريعة التحضير للشيف سالي فؤاد 2022

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طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة ، سهلة التحضير والطبخ، سريعة جدًا، إضافة لأنها مناسبة تمامًا، لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية، كذلك لمرضى ارتفاع سكر الدم، ومقوية جدًا للمناعة، وكذلك مقوية لعظام، كما هي مناسبة للأطفال وللكبار، وخالية تمامًا من الدقيق الأبيض، وخالية من القمح، أيضًا عند طبخها منزليًا، ستضمنين نظافتها وأنها صحية جدًا لأفراد أسرتك، وطريقة الشيف سالي فؤاد، طريقة تتميز بالسرعة إضافة إلى الفوائد الصحية العالية في الطعام، ومنها صحية جدًا لمرضى السكر، ومرضى القلب، ومرضى السمنة، وكذلك الأطفال المصابة بهشاشة العظام، وعلى رأس الفوائد، أنها مفيدة للدايت لا تؤدي لزيادة في الوزن على الإطلاق.طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة
إضافة لما سبق ذكره، فإن طريقة عمل المكرونة البيتي الشوفان المشبعة، ممكن تقديمها على وجبة الغذاء، أو وجبة العشاء، فهي مشبعة جدًا، كما يجب شرب كمية من المياه مناسبة بعدها، ستشعرين بشبع رهيب، ولمحبي الشوربة كمقبلات، قبل تناول الطعام، بإمكانك شرب الشوربة المشبعة، على طريقة الشيف سالي فؤاد أيضًا، والاستمتاع بأكل صحي متوازن، وللتحلية بإمكانك شرب هوت شيكولات دايت لسالي فؤاد، على الطريقة الصحية.مكونات مكرونة الشوفان للدايت Sally Fouad
- عدد 2 بيضة.
- 1/4 كوب ماء.
- دقيق شوفان ناعم جدًا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- رشة زعتر.
- 1 ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- عدد 1ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- جبنة بارميزان.
- ورق كذبرة للتزين.
- أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به مقدار البيض، ومقدار الماء واخفقيهما جيدًا، حتى تمام التجانس.
- كذلك قومي بإضافة الملح، والفلفل الأسود، ورشة الزعتر، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة الدقيق الشوفان، وبالتقليب جيدًا، حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- أحضري حلة ممتلئة بالماء، وقومي برفعها على نار متوسطة، وأضيفي الملح، وبالتقليب، واتركيها حتى تمام الغليان.
- قومي الآن بإحضار أداة تصنيع المكرونة، الشبيهة بالمبشرة الاستانيل ستيل، وثبتيها على الحلة، قومي بصب العجين عليها بالتتابع.
- ستلاحظين نزول العجين، على شكل قطع المكرونة، وعند نزولها بالماء المغلي ستأخذ شكل حبات المكرونة.
- تابعي صنع حبات المكرونة، وعندما تلاحظين أن الحبات قفزت على السطح، بدل من القاع، هذا يعني أنها في حالة تمام التسوية.
- كما يجب أن تقومي بتقليبها، وأخرجيها في وعاء.
- كذلك أحضري طاسة وشوحي المكرونة المنزلية، في ملعقة واحدة من زيت الزيتون مع رشة ثوم بودرة، ورشة بصل بودرة.
- في النهاية أحضري طبق التقديم، وضعي بها المكرونة الشوفان المنزلية، وأضيفي عليها ملعقة صلصة الطماطم الدايت، وقومي برش بشر جبنة البارميزان، وأضيفي ورق البقدونس للتزيين، ورشة زعتر، وروز ماري للتزين، وبالهناء والشفاء.
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طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة ، سهلة التحضير والطبخ، سريعة جدًا، إضافة لأنها مناسبة تمامًا، لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية، كذلك لمرضى ارتفاع سكر الدم، ومقوية جدًا للمناعة، وكذلك مقوية لعظام، كما هي مناسبة للأطفال وللكبار، وخالية تمامًا من الدقيق الأبيض، وخالية من القمح، أيضًا عند طبخها منزليًا، ستضمنين نظافتها وأنها صحية جدًا لأفراد أسرتك، وطريقة الشيف سالي فؤاد، طريقة تتميز بالسرعة إضافة إلى الفوائد الصحية العالية في الطعام، ومنها صحية جدًا لمرضى السكر، ومرضى القلب، ومرضى السمنة، وكذلك الأطفال المصابة بهشاشة العظام، وعلى رأس الفوائد، أنها مفيدة للدايت لا تؤدي لزيادة في الوزن على الإطلاق.طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة
إضافة لما سبق ذكره، فإن طريقة عمل المكرونة البيتي الشوفان المشبعة، ممكن تقديمها على وجبة الغذاء، أو وجبة العشاء، فهي مشبعة جدًا، كما يجب شرب كمية من المياه مناسبة بعدها، ستشعرين بشبع رهيب، ولمحبي الشوربة كمقبلات، قبل تناول الطعام، بإمكانك شرب الشوربة المشبعة، على طريقة الشيف سالي فؤاد أيضًا، والاستمتاع بأكل صحي متوازن، وللتحلية بإمكانك شرب هوت شيكولات دايت لسالي فؤاد، على الطريقة الصحية.مكونات مكرونة الشوفان للدايت Sally Fouad
- عدد 2 بيضة.
- 1/4 كوب ماء.
- دقيق شوفان ناعم جدًا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- رشة زعتر.
- 1 ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- عدد 1ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- جبنة بارميزان.
- ورق كذبرة للتزين.
- أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به مقدار البيض، ومقدار الماء واخفقيهما جيدًا، حتى تمام التجانس.
- كذلك قومي بإضافة الملح، والفلفل الأسود، ورشة الزعتر، وبالتقليب جيدًا.
- ثم قومي بإضافة الدقيق الشوفان، وبالتقليب جيدًا، حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- أحضري حلة ممتلئة بالماء، وقومي برفعها على نار متوسطة، وأضيفي الملح، وبالتقليب، واتركيها حتى تمام الغليان.
- قومي الآن بإحضار أداة تصنيع المكرونة، الشبيهة بالمبشرة الاستانيل ستيل، وثبتيها على الحلة، قومي بصب العجين عليها بالتتابع.
- ستلاحظين نزول العجين، على شكل قطع المكرونة، وعند نزولها بالماء المغلي ستأخذ شكل حبات المكرونة.
- تابعي صنع حبات المكرونة، وعندما تلاحظين أن الحبات قفزت على السطح، بدل من القاع، هذا يعني أنها في حالة تمام التسوية.
- كما يجب أن تقومي بتقليبها، وأخرجيها في وعاء.
- كذلك أحضري طاسة وشوحي المكرونة المنزلية، في ملعقة واحدة من زيت الزيتون مع رشة ثوم بودرة، ورشة بصل بودرة.
- في النهاية أحضري طبق التقديم، وضعي بها المكرونة الشوفان المنزلية، وأضيفي عليها ملعقة صلصة الطماطم الدايت، وقومي برش بشر جبنة البارميزان، وأضيفي ورق البقدونس للتزيين، ورشة زعتر، وروز ماري للتزين، وبالهناء والشفاء.
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