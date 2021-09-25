طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة سهلة وسريعة التحضير للشيف سالي فؤاد 2022

طريقة مكرونة بيتي دايت مشبعة ، سهلة التحضير والطبخ، سريعة جدًا، إضافة لأنها مناسبة تمامًا، لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية، كذلك لمرضى ارتفاع سكر الدم، ومقوية جدًا للمناعة، وكذلك مقوية لعظام، كما هي مناسبة للأطفال وللكبار، وخالية تمامًا من الدقيق الأبيض، وخالية من القمح، أيضًا عند طبخها منزليًا، ستضمنين نظافتها وأنها صحية جدًا لأفراد أسرتك، وطريقة الشيف سالي فؤاد، طريقة تتميز بالسرعة إضافة إلى الفوائد الصحية العالية في الطعام، ومنها صحية جدًا لمرضى السكر، ومرضى القلب، ومرضى السمنة، وكذلك الأطفال المصابة بهشاشة العظام، وعلى رأس الفوائد، أنها مفيدة للدايت لا تؤدي لزيادة في الوزن على الإطلاق.

إضافة لما سبق ذكره، فإن طريقة عمل المكرونة البيتي الشوفان المشبعة، ممكن تقديمها على وجبة الغذاء، أو وجبة العشاء، فهي مشبعة جدًا، كما يجب شرب كمية من المياه مناسبة بعدها، ستشعرين بشبع رهيب، ولمحبي الشوربة كمقبلات، قبل تناول الطعام، بإمكانك شرب الشوربة المشبعة، على طريقة الشيف سالي فؤاد أيضًا، والاستمتاع بأكل صحي متوازن، وللتحلية بإمكانك شرب هوت شيكولات دايت لسالي فؤاد، على الطريقة الصحية.

عدد 2 بيضة.

1/4 كوب ماء.

دقيق شوفان ناعم جدًا.

ملح.

فلفل أسود.

رشة زعتر.

1 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

عدد 1ملعقة صغيرة بصل بودرة.

جبنة بارميزان.

ورق كذبرة للتزين.