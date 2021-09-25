طريقة عمل الزلابية المصرية بطريقة سهلة ومميزة

تعد الزلابية هي حلي شرقي شهير وسهل التحضير اشتهرت بها بلاد الشام ثم المغرب مصر وليبيا والهند. وتختلف كل دولة عن الأخرى في طريقة تحضير الزلابية حيث يتم تحضير الزلابية على شكل كرات هشة مقرمشة مع الصوص وتسمي بالقمة القاضي. وفي دول اخري يتم عملها بلفافات الوانتون ويتم تقديمها مالحة. وهنا ايضا دول تشتهر بطريقة تحضيرها بنفس طريقة المشبك. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنع الزلابية بطريقة سهلة ولذيذة من خلال هذا المقال. الزلابية المصرية المكونات وضع كوبان من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

وضع ملعقة كبيرة من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

زيت للقلي.

شربات. طريقة التحضير وضع الدقيق في قدر عميق ثم أضف اليه النشا والخميرة الفورية والسكر والفانيلا ثم قلب المكونات.

اضافة الماء بالتدريج للحصول على عجينة طرية وسائلة.

غط الوعاء واترك الخليط ليتخمر.

ضع الزيت في مقلاة عميقة ثم سخنة.

بلل ملعقة بالزيت وشكل الزلابية بها ثم اقلها بالزيت الساخن.

حرك الزلابية بالزيت الي ان تحمر وتصبح مقرمشة.

ضع الزلابية بالشربات ثم صفيها وقدمها ساخنة. الزلابية او لقمة القاضي مكونات الشربات وضع كوبان من السكر.

احضار كوب من الماء.

عود قرفة.

وضع حبتان من الهال.

وضع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتان كبيرتان من العسل. مكونات الزلابية وضع كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان خميرة فورية.

كوب من الزبادي.

وضع كوبان ونصف دقيق.

رشة من محسن الدقيق. طريقة التحضير وضع الماء والسكر واعواد القرفة وحبات الهال والفانيلا والعسل في وعاء لتحضير الشربات.

ترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

رفع القدر عن النار وتركه يبرد.

ذوب الخميرة في ماء دافئ واتركها حتى تفور لتحضير الزلابية.

أضف الزبادي للخميرة.

أضف الدقيق ومحسن الدقيق ثم حرك المزيج جيدا للحصول على عجينة خالية من التكتلات.

اترك العجينة حتى ترتفع وتتخمر لمدة ساعتين ونصف مع تحريك العجينة 3او 4 مرات خلال هذه الفترة لتصبح مطاطية.

حضر الزيت في قدر على النار لقلي الزلابية عندما تصبح العجينة جاهزة.

سقط العجينة من خلال تشكيلها كور بواسطة ملعقة في الزيت الحامي.

ترك الزلابية الي ان تحمر وتصبح مقرمشة.

ارفع الزلابية من الزيت ثم ضعها في شراب السكر لثواني.

صف الزلابية للتخلص من الشراب الزائد.

رص الزلابية في صحن التقديم. الزلابية الحادقة المكونات وضع كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب ماء دافئ للعجن.

جبنة رومي مبشورة.

زيت للقلي. طريقة التحضير وضع الطحين والخميرة في قدر عميق ثم أضف رشة ملح والجبنة المبشورة.

قلب الخليط ثم أضف ملعقة الزيت.

أضف الماء بالتدريج ثم اعجن مع اضافة الماء حتى تحصل على عجينة قوامها سائل.

اترك العجينة حتى تتخمر وترتفع.

هبط العجينة ثم اتركها تخمر مرة اخري مع مراعاة ان يكون قوامها سائل ومطاطي.

سخن الزيت للقلي في قدر على النار.

استخدم يدك وملعقة طعام صغيرة مبللة بالزيت لعمل كرات بحجم متوسط من العجينة ثم سقط العجين في الزيت الساخن.

اقل العجينة مرتين إذا كنت تفضل العجينة مقرمشة في المرة الاولي ارفع العجينة صفراء اي غير محمرة وضعها في مصفاة واتركها تبرد ثم أعدها وقت التقديم للمقلاة لتتحمر وتصبح مقرمشة ويجب ان تكون العجينة مغمورة بالزيت عند القلي.

احضر طبق التقديم بعد الانتهاء من القلي ضع الزلابية فيه ورش الجبن الرومي فوقها. الزلابية المصرية المكوناتطريقة التحضيرالزلابية او لقمة القاضي مكونات الشرباتمكونات الزلابيةطريقة التحضيرالزلابية الحادقة المكوناتطريقة التحضير

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