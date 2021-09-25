بكيلو من الدقيق اصنعي بسكوت النشادر الهش بكمية كبيرة مثل المخابز وبأقل تكلفة

بسكوت النشادر الهش ، من أجمل المخبوزات التي يفضلها الكثير من الناس، ويقبل على شرائها بكثرة وخاصة في الأعياد والمناسبات، وطريقة تحضير بالمنزل تعطي البهجة والسعادة، ويتم تشكيله بالماكينة أو قمع الحلواني، أو القطعات، ويمكن عمله بعدة نكهات مثل نكهة البرتقال، ونكهة القهوة اللذيذة، والفانيليا التي تجعل رائحته جميلة، وهو يمتلك قوام هش وخفيف يجعله يحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات الهشة، التي تحتوي على قوام رائع، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم، حيث يعمل على مدة الجسم بالطاقة اللازمة، ويعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات بسكوت النشادر الهش مكونات بسكوت النشادر الهش سوف نتعرف على مكونات البسكوت الرائعة لعمل بسكوت صحي وشهي وهى كما يلي:- كيلو من الدقيق. 2 كوب من السمنة. كوب ونصف من السكر البودر. كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من النشادر. 2 كيس من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الخل. 5 بيضات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض، والسكر، والخل، والسمنة ونخفقهم جيداً مع بعض. ثم نحضر بولة كبيرة ونضع بها الخليط، ثم نضيف البيكنج بودر، والنشادر ونقلب جيداً. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية وسهلة التشكيل. ثم نحضر قمع البسكوت ونضع به العجين، ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن، ثم نرص الصاج داخل الفرن ونتركه حتى ينضج. نصائح عند عمل بسكوت النشادر بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكوت هش وهى كما يلي:- دهن الصاج جيداً بقليل من السمنة. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت. خلط الدقيق والبيكنج بودر، والنشادر قبل وضعهم على الخليط. يفضل أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة. خفق الخليط السائل جيداً حتى يصبح مثل الكريمة. ترك العجين يرتاح لمدة قليلة حتى يسهل تشكيله. الوسوم

بسكوت النشادر الهش ، من أجمل المخبوزات التي يفضلها الكثير من الناس، ويقبل على شرائها بكثرة وخاصة في الأعياد والمناسبات، وطريقة تحضير بالمنزل تعطي البهجة والسعادة، ويتم تشكيله بالماكينة أو قمع الحلواني، أو القطعات، ويمكن عمله بعدة نكهات مثل نكهة البرتقال، ونكهة القهوة اللذيذة، والفانيليا التي تجعل رائحته جميلة، وهو يمتلك قوام هش وخفيف يجعله يحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات الهشة، التي تحتوي على قوام رائع، وله العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم، حيث يعمل على مدة الجسم بالطاقة اللازمة، ويعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات بسكوت النشادر الهش مكونات بسكوت النشادر الهش سوف نتعرف على مكونات البسكوت الرائعة لعمل بسكوت صحي وشهي وهى كما يلي:- كيلو من الدقيق. 2 كوب من السمنة. كوب ونصف من السكر البودر. كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من النشادر. 2 كيس من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الخل. 5 بيضات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض، والسكر، والخل، والسمنة ونخفقهم جيداً مع بعض. ثم نحضر بولة كبيرة ونضع بها الخليط، ثم نضيف البيكنج بودر، والنشادر ونقلب جيداً. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية وسهلة التشكيل. ثم نحضر قمع البسكوت ونضع به العجين، ونقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن، ثم نرص الصاج داخل الفرن ونتركه حتى ينضج. نصائح عند عمل بسكوت النشادر بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكوت هش وهى كما يلي:- دهن الصاج جيداً بقليل من السمنة. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت. خلط الدقيق والبيكنج بودر، والنشادر قبل وضعهم على الخليط. يفضل أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة. خفق الخليط السائل جيداً حتى يصبح مثل الكريمة. ترك العجين يرتاح لمدة قليلة حتى يسهل تشكيله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيلو من الدقيق اصنعي بسكوت النشادر الهش بكمية كبيرة مثل المخابز وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.