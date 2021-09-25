حضري كيكة البرتقال الهشة الذهبية في المنزل بمكونات من مطبخك

طريقة تحضير كيكة البرتقال بالصوص الذهبي، يعد الكيكة من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار وتعتبر بأن طريقة تحضيرها لا تستغرق الكثير من الوقت ولا العديد من المكونات ويمكن عملها بكل سهولة في أقل من خمس دقائق معدودة بالخلاط الكهربائي، كل ما نحتاجه لطريقة عمله هو كوب من عصير البرتقال الطازج والدقيق والسكر، ومن خلال تلك السطور سنوضح المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير بالخطوات. مكونات تحضير كيكة البرتقال الهشة: كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج.

كوب كبير من السكر الناعم الأبيض.

رشة من الفانيليا.

ملعقة من البيكينج بودر صغيرة.

عدد 2 كوب من الدقيق الابيض.

ملعقة من الخل الأبيض.

عدد 2 ملعقة من السمن أو الزبدة.

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. خطوات وطريقة تحضير الكيكة الهشة بالبرتقال: مكونات تحضير كيكة البرتقال الهشة:خطوات وطريقة تحضير الكيكة الهشة بالبرتقال: يمكن تحضير الكيك بالبرتقال بالخطوات بطريقة صحيحة كل ما عليكم هو متابعة خطوات عملها، ومن أهم الخطوات وضع ملعقة الخل لأن الخل الأبيض يعمل على هشة الكيك بطريقة صحيحة وصحية، كل ما عليكم متابعينا الكرام هو متابعة الخطوات الصحيحة بكل دقة: الخطوة الأولى قومي بعمل نخل الدقيق الأبيض بكل دقة حتى لا يتكتل عند عمله. الخطوة التالية قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعب به كل المكونات السائلة. بعدها ضعي في الخلاط البيض والفانيليا، وعصير البرتقال والسكر والسمن، ومعلقة الخل الأبيض، ثم اخلطيهم سويا لمدة عشرة دقائق حتى يمتزج سويا. حضري بولة عميقة وضعي بها الدقيق المنخول مسبقا ومعه البيكينج بودر، ثم قومي وضع الخليط السائل السابق على الدقيق والبيكينج بودر. حضري المضرب السلك اليدوي ثم اخلطي الخليط جيدا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق. بعد ذلك حضري الصينية المخصصة للكيك وضعي بها القليل من السمن وأدهنيها جيدا، حتى لا تلتصق الكيك في القالب. ضعي خليط الكيك في القالب المدهون مسبقا، وحضري الفرن على درجة حرارة متوسطة، واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتم نضجها تماما. بعد أن تبرد الكيك قومي بتقطعيها وتقدم مع كوب من الشاي أو كوب من المشروبات الباردة على حسب الرغبة، ويمكن وضع أي نوع من الصوص على الكيك على حسب الرغبة. الوسوم

طريقة تحضير كيكة البرتقال بالصوص الذهبي، يعد الكيكة من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار وتعتبر بأن طريقة تحضيرها لا تستغرق الكثير من الوقت ولا العديد من المكونات ويمكن عملها بكل سهولة في أقل من خمس دقائق معدودة بالخلاط الكهربائي، كل ما نحتاجه لطريقة عمله هو كوب من عصير البرتقال الطازج والدقيق والسكر، ومن خلال تلك السطور سنوضح المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير بالخطوات. مكونات تحضير كيكة البرتقال الهشة: كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج.

كوب كبير من السكر الناعم الأبيض.

رشة من الفانيليا.

ملعقة من البيكينج بودر صغيرة.

عدد 2 كوب من الدقيق الابيض.

ملعقة من الخل الأبيض.

عدد 2 ملعقة من السمن أو الزبدة.

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. خطوات وطريقة تحضير الكيكة الهشة بالبرتقال: مكونات تحضير كيكة البرتقال الهشة:خطوات وطريقة تحضير الكيكة الهشة بالبرتقال: يمكن تحضير الكيك بالبرتقال بالخطوات بطريقة صحيحة كل ما عليكم هو متابعة خطوات عملها، ومن أهم الخطوات وضع ملعقة الخل لأن الخل الأبيض يعمل على هشة الكيك بطريقة صحيحة وصحية، كل ما عليكم متابعينا الكرام هو متابعة الخطوات الصحيحة بكل دقة: الخطوة الأولى قومي بعمل نخل الدقيق الأبيض بكل دقة حتى لا يتكتل عند عمله. الخطوة التالية قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعب به كل المكونات السائلة. بعدها ضعي في الخلاط البيض والفانيليا، وعصير البرتقال والسكر والسمن، ومعلقة الخل الأبيض، ثم اخلطيهم سويا لمدة عشرة دقائق حتى يمتزج سويا. حضري بولة عميقة وضعي بها الدقيق المنخول مسبقا ومعه البيكينج بودر، ثم قومي وضع الخليط السائل السابق على الدقيق والبيكينج بودر. حضري المضرب السلك اليدوي ثم اخلطي الخليط جيدا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق. بعد ذلك حضري الصينية المخصصة للكيك وضعي بها القليل من السمن وأدهنيها جيدا، حتى لا تلتصق الكيك في القالب. ضعي خليط الكيك في القالب المدهون مسبقا، وحضري الفرن على درجة حرارة متوسطة، واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتم نضجها تماما. بعد أن تبرد الكيك قومي بتقطعيها وتقدم مع كوب من الشاي أو كوب من المشروبات الباردة على حسب الرغبة، ويمكن وضع أي نوع من الصوص على الكيك على حسب الرغبة.

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