طريقة عمل البطاطس السوري الأصلية أشهر ساندوتشات الجامعة باحترافية

طريقة عمل البطاطس السوري الأصلية ؛ البطاطس السوري من أكثر الوجبات التي أصبحت معشوقة عدد كبير من الكبار والأطفال، ويحرصون على تناولها خارج المنزل، وبالطبع أصبح الكثير يبحث عن طريقة تحضيره في البيت مثل المطاعم، حتى يستطيعون تحضيره في البيت بكل سهولة وبنفس طعم المحلات. طريقة عمل البطاطس السوري الأصلية وقد يظن البعض أن الطريقة تكاد تكون صعبة ولا يستطيعون تحضيرها في البيت.

ولكن على العكس طريقة تحضير البطاطس السوري في البيت غاية في السهولة.

لذلك ستكون هي طريقة اليوم التي سنقدمها لكم اليوم، شاهدي معنا الطريقة و حضريها لأفراد أسرتك واستمتعي بطعم البطاطس السوري في البيت. مكونات العيش السوري ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات الثومية السوري كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

رأس من الثوم كبيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

5 ملاعق كبيرة من المايونيز.

كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. الحشو بطاطس محمرة.

جبن سوري.

خيار مخلل شرائح.

فلفل هالوبينو. طريقة التحضير طريقة عمل البطاطس السوري الأصليةمكونات العيش السوريمكونات الثومية السوريالحشوطريقة التحضير أولًا: تحضير العيش السوري ضعي الدقيق + السكر + الخميرة + الملح + البيكنج بودر في وعاء عميق واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم أضيفي الزيت واستمري في الخلط حتى تحصلين على عجين طري.

اتركي العجين مغطى في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

قسمي العجين كرات متساوية ومتوسطة الحجم واتركيها ترتاح مرة أخرى.

ثم افردي الكرات على سطح مرشوش بالدقيق ثم ضعيه على مصفاة تم وضعيها على ظهرها بالنار ساخنة حتى يصبح ناضج تمامًا. ثانيًا: لتحضير الثومية ضعي الماء + النشا + الثوم + الملح + السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح النشا شفاف على النار.

ارفعيه من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم ضعي الخل + الزبادي + المايونيز في وعاء الخلاط الكهربائي مع الاستمرار في الخفق.

اضيفي الزيت خليط رفيع أثناء الخفق حتى يربط المكونات السابقة، والحصول على الثومية بشكل رائع. ثالثًا: تحضير ساندويتش البطاطس السوري افردي العيش السوري في وعاء ثم ضعي به القليل من الثومية والبطاطس المحمرة.

ثم ضعي القليل من الخيار المخلل والفلفل الألوان المقطع حسب الرغبة + الجبنة السورية.

لفي الخبز جيدًا مثل الرول واغلقيه مثل الجوانب حتى لا يخرج الحشو.

ضعي مقلاة مقاومة للالتصاق بها مسحة من الزيت على نار هادئة حتى تصبح ساخنة تمامًا.

ثم ضعي العيش السوري بالبطاطس في المقلاة واتركيه حتى تذوب الجبن، وحتى يصبح ساخن من كل الجوانب.

كما يمكنك استخدام جهاز توستر لضغط العيش السوري من الجانبين مرة واحدة.

قدمي ساندويتش البطاطس السوري مع الثومية والشاورما السوري حسب الرغبة. الوسوم

طريقة عمل البطاطس السوري الأصلية ؛ البطاطس السوري من أكثر الوجبات التي أصبحت معشوقة عدد كبير من الكبار والأطفال، ويحرصون على تناولها خارج المنزل، وبالطبع أصبح الكثير يبحث عن طريقة تحضيره في البيت مثل المطاعم، حتى يستطيعون تحضيره في البيت بكل سهولة وبنفس طعم المحلات. طريقة عمل البطاطس السوري الأصلية وقد يظن البعض أن الطريقة تكاد تكون صعبة ولا يستطيعون تحضيرها في البيت.

ولكن على العكس طريقة تحضير البطاطس السوري في البيت غاية في السهولة.

لذلك ستكون هي طريقة اليوم التي سنقدمها لكم اليوم، شاهدي معنا الطريقة و حضريها لأفراد أسرتك واستمتعي بطعم البطاطس السوري في البيت. مكونات العيش السوري ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات الثومية السوري كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

رأس من الثوم كبيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

5 ملاعق كبيرة من المايونيز.

كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. الحشو بطاطس محمرة.

جبن سوري.

خيار مخلل شرائح.

فلفل هالوبينو. طريقة التحضير طريقة عمل البطاطس السوري الأصليةمكونات العيش السوريمكونات الثومية السوريالحشوطريقة التحضير أولًا: تحضير العيش السوري ضعي الدقيق + السكر + الخميرة + الملح + البيكنج بودر في وعاء عميق واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم أضيفي الزيت واستمري في الخلط حتى تحصلين على عجين طري.

اتركي العجين مغطى في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

قسمي العجين كرات متساوية ومتوسطة الحجم واتركيها ترتاح مرة أخرى.

ثم افردي الكرات على سطح مرشوش بالدقيق ثم ضعيه على مصفاة تم وضعيها على ظهرها بالنار ساخنة حتى يصبح ناضج تمامًا. ثانيًا: لتحضير الثومية ضعي الماء + النشا + الثوم + الملح + السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح النشا شفاف على النار.

ارفعيه من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم ضعي الخل + الزبادي + المايونيز في وعاء الخلاط الكهربائي مع الاستمرار في الخفق.

اضيفي الزيت خليط رفيع أثناء الخفق حتى يربط المكونات السابقة، والحصول على الثومية بشكل رائع. ثالثًا: تحضير ساندويتش البطاطس السوري افردي العيش السوري في وعاء ثم ضعي به القليل من الثومية والبطاطس المحمرة.

ثم ضعي القليل من الخيار المخلل والفلفل الألوان المقطع حسب الرغبة + الجبنة السورية.

لفي الخبز جيدًا مثل الرول واغلقيه مثل الجوانب حتى لا يخرج الحشو.

ضعي مقلاة مقاومة للالتصاق بها مسحة من الزيت على نار هادئة حتى تصبح ساخنة تمامًا.

ثم ضعي العيش السوري بالبطاطس في المقلاة واتركيه حتى تذوب الجبن، وحتى يصبح ساخن من كل الجوانب.

كما يمكنك استخدام جهاز توستر لضغط العيش السوري من الجانبين مرة واحدة.

قدمي ساندويتش البطاطس السوري مع الثومية والشاورما السوري حسب الرغبة.

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