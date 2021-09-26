ماسك لتفتيح البشرة سريع المفعول احصلي على بشرة بيضاء ونقية كالأطفال

ماسك لتفتيح البشرة سريع المفعول يمكنك اعتماده في المناسبات السريعة، تتعدد وصفات تفتيح البشرة السمراء والتخلص من البقع وتوحيد لون البشرة، البشرة الفاتحة النقية من أهم العلامات التي تجعلك تتمتعين بالجاذبية والأنوثة، من الضروري أن تكون بشرتك مشرقة ومفعمة بالحيوية مهما كان لونها الأساسي، فإشراقة بشرتك تعني أنها تحصل على التغذية الكافية، الوصفات الطبيعية دائماً تكون هي الخيار الأمثل الملائم لكل بشرة، في هذا المقال نقدم لك قناع سريع لتبييض الوجه والذي يساعدك على الحصول على نضارة وإشراقة جيدة لبشرتك.

ماسك لتفتيح البشرة سريع المفعول

ماسك البابايا والعسل من الماسكات المغذية جداً لبشرتك، والتي تعطيك نضارة حقيقية وتغذية رائعة، تحتوي البابايا على مجموعة من الانزيمات والاحماض، مثل ألفا هيدروكسي والغراء وغيرها، تساعد تلك الإنزيمات على التمتع ببشرة صحية، كما تعمل البابايا على إزالة الخلايا الميتة من البشرة.

لتحضير وصفة البابايا بالعسل نخلط نصف كوب من قطع البابايا مع ملعقة كبيرة من عسل النحل، ثم نهرس المكونات معا ًجيداً، وتوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريباً، يمكن تكرار هذا القناع يومياً وسوف تحصلين على نتائج متميزة في تفتيح البشرة.

نخلط ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الزبادي.

توضع على البشرة لمدة 20 دقيقة وتغسل.

يمكن تكراره حتى مرتين بالأسبوع، ويزال بطريقة الفرك.

ملعقة كبيرة من العسل تُخلط مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز أو عصير نصف ليمونة.

توضع على البشرة مباشرة وتترك لمدة 10 دقائق.

يحذر من هذه الوصفة للبشرة الحساسة، وهي مناسبة أكثر لأصحاب البشرة الدهنية.

يمكن عمل تلك الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

يخلط عصير البرتقال مع القليل من النشا لتكوين قوام مثل الكريم.

يوضع القناع على البشرة، ويترك لمدة ربع ساعة.

القناع مناسب لأصحاب البشرة الدهنية.

من الماسكات سريعة المفعول والتي تحقق نتائج جيدة في تفتيح البشرة الداكنة.

تُخلط ملعقة من الخميرة البودرة مع ملعقة من العسل.

تُوضع على البشرة لمدة ربع ساعة وتغسل بالماء الفاتر، وهي من أفضل وصفات البشرة.

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