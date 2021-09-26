“وداعاً الشيب المبكر” وصفة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا بدون أي مراد كيميائية

وصفة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا، نقدم لكل من يعاني من مشكلة الشيب المبكر الحل السحري البسيط، الذي يقضي على الشيب بسهولة وفي وقت قياسي، وهذا الحل هو الفازلين، الموجود في كل منزل، حيث أثبت الفازلين فاعليته في ترطيب البشرة وحل مشاكلها، بالإضافة إلى مشاكل الشعر من تقصف وتساقط وحتى الشيب، ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة.

وصفة الفازلين للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقتان كبيرتان من الفازلين وكوب من الشاي المغلي وحبة واحدة من البيض، حيث يتم خلط البيض مع الشاي، وبعد ذلك يتم إضافة الفازلين وإعادة الخلط، وبعد ذلك نحضر فرشاة ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر الأبيض، ثم نغطي الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ وأي شامبو طبي، ومع تكرار هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع، نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض بنسبة كبيرة بعد مرور شهر واحد.

القضاء على شيب الشعر المبكر

نحتاج في هذه الطريقة ثلاثة ملاعق صغيرة من الفازلين وأربع ملاعق صغيرة من الحنة السوداء وملعقة صغيرة من المسك، بالإضافة إلى نصف كوب من الماء المغلي، نقوم بخلطهم جميعاً، ثم نوزع الخليط على الشعر باستخدام فرشاة، نغطي الشعر بفوطة ساخنة لمدة لا تقل عن خمس ساعات، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو، ومع تطبيق هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع، نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من الشعر الابيض في أقل من شهر.

التخلص من الشعر الأبيض بالفازلين

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين ونفس المقدار من زيت السمسم وزيت الجرجير والحناء والنشا، حيث يتم خلطهم جميعاً، وبعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على الشعر الابيض باستخدام فرشاة، يتم تغطية الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو، وللحصول على نتيجة ملحوظة نقوم بتطبيق هذا الخليط على الشعر مرة أو مرتين كل أسبوع لمدة لا تقل عن شهر.

وصفة أخري للتخلص من شيب الشعر

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين ونفس المقدار من جل الصبار وزيت فيتامين e، يتم تذويب الفازلين في حمام مائي ساخن وبعدها يتم إضافة الزيت والجل وخلطهم سوياً، يتم توزيع الخليط على الشعر الأبيض ثم تدليكه لمدة دقيقتين، ثم يتم تغطية الشعر ويترك لليلة كاملة، وفي اليوم التالي يتم غسله بالماء والشامبو الطبي، ويتم تطبيق هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع.