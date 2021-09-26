ماسك مضمون لتفتيح البشرة: من أول استخدام فوري لن تتخيلي نتائجه2021

نقدم لكم ماسك مضمون لتفتيح البشرة ، حيث يعتبر من أقوي الماسكات التي تعمل علي التفتيح الفوري دون أضرار جانبية، حيث يعتبر الماسك فعال جدا في التفتيح، ويساعد في تقشير البشرة وتنعيمها والقضاء علي جميع مشاكلها دون تعب ولا تكلفة، ويعتبر كنز رباني او معجزة في التفتيح الفوري حتي 10 درجات، ويمكن عمل الماسك بأكثر من طريقة او شكل بخطوات سهلة جدا، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد ماسك مضمون لتفتيح البشرة من أول استعمال علي البشرة ونتائج مبهرة2021.

مكونات عمل ماسك مضمون لتفتيح البشرة طبيعي جدا

سوف نتعرف اليوم علي المكونات التي سوف يتم استخدامها لعمل الماسك الخرافي في التفتيح الفعال جدا دون تعب او تكلفة وهي كالاتي:-

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقتين من النشا والدقيق.

ربع كوب من ماء الورد ومعلقة من عصير الليمون.

ثلاث معالق من الحليب السائل.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف الان علي طريقة سهلو جدا لتحضير هذا الماسك وطريقة استخدامه علي البشرة بخطوات سهلة جدا داخل المنزل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الدقيق والحليب البودرة والنشا ونقلب المكونات الجافة جيدا. ثم نضع ماء الورد والحليب السائل ونخلط المكونات جيدا حتي تصبح خليط متجانس وكريمي ثم نضع عصير الليمون اختياري حسب الرغبة ونخلطهم ايضا جيدا حتي تتجانس جميع المكونات. نقوم بغسل البشرة بالماء النقي والدافئ ثم ننشف البشرة باستخدام المنشفة جيدا حتي يصبح الوجه خالي من الماء. ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي ونتركه لمدة تتراوح لمدة نصف ساعة الي ساعة ثم نغسل البشرة. نكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله في خلال فترة قصيرة من الزمن.

فوائد ونصائح تساعد علي تفتيح البشرة بشكل كبير

نتعرف الان علي بعض الفوائد والنصائح التي تعمل علي تفتيح البشرة جيدا من اول استعمال للماسك وهي كما ياتي:-