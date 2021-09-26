أفضل وصفة كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر وتنعميه مثل الحرير

وصفة كيراتين طبيعي للعمل في المنزل لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه من الجذور، وتعتبر وصفات الكيراتين الطبيعية بديلا لمنتجات فرد الشعر التي تباع في الأسواق، والتي تحاول الكثير من النساء الاستغناء عنها نظرا لآثارها الجانبية على الشعر، بالإضافة إلى الآثار العظيمة التي تمنحها مكونات الوصفة الطبيعي لشعرك أو بشرتك أو صحتك بشكل عام بحسب طريقة الاستخدام، ووصفة اليوم تعمل على علاج العديد من مشاكل الشعر أبرزها الشعر التلف والمتقصف والمجعد، وتعالج إلتهابات فروة الرأس كذلك بفضل المكونات التي تحتويها هذا المكون، بالإضافة إلى ذلك فأنت تحصلين على شعر رطب وناعم بدون إجهاد ولا آثار جانبية تحدث لشعرك مثل الأثر الجانبي الأكثر انتشارا بسبب استخدام البروتين والكيراتين حيث يسبب لدى معظم مستخدميه تساقط حاد للشعر.

وصفة الكيراتين الطبيعي في المنزل

المكون الرئيسي الذي سنعتمد عليه في هذه الوصفة هو البيض، وذلك لكونه أحد أعظم مصادر البروتين للجسم بشكل عام والشعر خاصة، فهو يقوي بصيلات الشعر ويمنحها البريق واللمعان المرغوب.

وفي هذه الوصفة سنفصل بياض البيض وهو ما سنحتاج إليه فقط، ونضيف إليه ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون البكر ويمكن عمل تشكيلة من الزيوت الطبيعية في حالة توافر أكثر من نوع لديكي، خاصة زيت اللافندر حيث يمنح الشعر رائحة طيبة تقلل من رائحة البيض نوعا ما، وتخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس وتعطي قوام متجانس تماما، وقبل البدء في تطبيق الوصفة اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو لضمان أن يكون نظيفا وخاليا من الدهون والأوساخ والأتربة، ابدأي بفرد الخليط على شعرك وقومي في تلك الأثناء بتمشيط الشعر جيدا، وارتدي بعد ذلك الكيس البلاستيكي واتركيه على شعرك قرابة الساعة ونصف إلى ساعتين، ثم اشطفي شعرك مرة أخرى بالماء الفاتر وقومي بوضع الزيت الخاص بكي ومشطي شعرك جيدا، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع للوصول إلى أفضل النتائج وفي أسرع وقت ممكن.

فوائد بياض البيض للشعر

ولبياض البيض على وجه التحديد عدة فوائد مختلفة للشعر حيث يمنح شعرك ما يلي: