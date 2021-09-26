تعرف على فيتامين يدعم صحة القلب

فيتامينات تلعب دور هام في صحة الإنسان وكل فيتامين له دور محدد إذا نقص سبب العديد من المشاكل يجب معرفة كل فيتامين ودورة وأين يوجد، اليوم ومن خلال موقعنا نقدم لكم فيتامين هام ويلعب دور كبيرة في صحة القلب، وفى حياة الطفل حديث الولادة، وسوف نقدم لكم اهم مصادرة في اطعمه تتوافر لدينا ولا نعرف أهميتها.

عوامل كثيرة تعمل أعاده النشاط والحيوية لصحة القلب أهمها ممارسة الرياضة بانتظام، أو على الأقل الانتظام على ممارسة رياضة المشي لمدة نص ساعة يوميا وتناول الأكل صحي، وتناول فيتامين K.

Vitamin K واهميه صحة القلب

الفيتامين K دورا في خفض ضغط الدم عن طريق منع تراكم المعادن في الأوعية الدموية، كما يعتبر فيتامين (ك) من الفيتامينات الذوابة بالدهون، ذلك أنه يذوب في الدهون ويجري امتصاصه بشكلٍ أفضل عند تناوله مع بعض الدهون، كما يمكن أن يحدث نقص فيتامين (ك) نتيجة الأَسباب التالية،عدم احتواء النظام الغذائي على كميَّة كافية من فيتامين (ك)، اتباع نظام غذائي فقير بالدهون لأنَّّ امتصاص فيتامين (ك) يكون أفضل عند تزامن استعماله مع بعض الدهون، الاضطرابات التي تُضعِف امتصاص الدهون وبالتالي تُقلِّل امتصاص فيتامين (ك) (مثل انسداد القنوات الصفراوية أو التليُّف الكيسي ) بعض الأدوية، مثل مضادَّات الاختلاج، وبعض المضادَّات الحيوية، تناول كميات كبيرة من الزيوت المعدنية، والتي قد تُقلِّل من امتصاص فيتامين (ك).

كما أن فيتامين ك هام لصحة المواليد، يجب عند ولادة الطفل التأكد من حصوله على جرعة فيتامين كاف، حيث ان الفيتامين K يلعب دوراً هاماً في عملية تخثر الدم، كما أنّه لا يعبر المشيمة أي لا ينتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحياة الرحمية ،وبما أن أمعاء الطفل حديث الولادة لا زالت خالية من النبيت الجرثومي المفيد فإنه لن يتم تكوين فيتامين K عند المولود الجديد ، بالتالي فإن نقص هذا الفيتامين سيعرض المولود لخطر النزف، فيتامين كو أهمية في تحسين صحة العظام، وتقويتها وتعزيز كثافتها، وبالتالي التقليل من خطر تعرضها للكسر.

مصادر فيتامين ك

من اهم مصادر فيتامين ك،