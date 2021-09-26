مكون سحري ضعيه في الشامبو لتنعيم وترطيب الشعر وزيادة لمعانه من أول مرة، تنعيم وترطيب الشعر هو أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه للحفاظ علي الشعر من أي مشاكل.

كما أن الشعر الناعم هو عنوان جمالك وأناقتك ولهذا تهتم به من خلال العناية بالشعر بشراء منتجات خاصة لحمايته وزيادة نعومته.

ولكن نظراً للعوامل الخارجية التي يتعرض لها الشعر مثل أشعة الشمس الضارة أو نتيجة ارتفاع درجة الحرارة مما يؤثر علي مظهره.

ولهذا تلجأ للحلول التقليدية مثل الشامبو أو البلسم ولكنها مواد ضارة علي الشعر لاحتوائها علي مكونات كيميائية تزيد من جفافه.

مكون جبار يعمل علي تنعيم وترطيب الشعر ومنحه اللمعان أضيفيه للشامبو

تنعيم وترطيب الشعر يعد أمر هام للكثير من الفتيات خاصةً التي ترغب في الحصول علي شعر ناعم وصحي.

ولكن عند الإفراط في استخدام أدوات تمليس الشعر فإنها تتسبب في ضعف وتلف خصل الشعر مما تزيد من فقدانه النعومة.

ولهذا فإن المواد الطبيعية هي الحل الأمثل للتخلص من مشاكل الشعر كما تعمل علي تنعيم الشعر ومنحه لمعان وبريق.

وذلك لأن الشامبو له أضرار وخيمة علي الشعر كما يجعله يفقد الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس.

ولهذا يمكنك التخفيف من تلك الأضرار من خلال إضافة مكون سحري يضفي علي الشعر نعومة وترطيب ويزيد من لمعانه.

القرفة في الشامبو لتنعيم وترطيب الشعر

تتميز القرفة بالعديد من الفوائد حيث تحتوي علي فيتامينات ومعادن هامة لتنعيم الشعر وحمايته من الجفاف والخشونة.

مما تزيد من نعومة الشعر وتعمل علي منحه اللمعان كما تساعد علي تغذية الشعر وتقويته والحفاظ علي الرطوبة اللازمة للشعر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو المناسب.

يتم مزج القرفة مع الشامبو جيداً حتي تتجانس.

ثم يبلل الشعر ويتم وضع خليط تنعيم وترطيب الشعر والابتعاد عن فروة الرأس.

يترك الشامبو علي الشعر لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

يغسل الشعر بالماء البارد والبلسم ثم يترك ليجف.

يمشط الشعر بمشط خشبي ذو أسنان واسعة.

ويستخدم مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر ناعم ورطب.

المكونات المستخدمة لتنعيم وترطيب الشعرطريقة الاستخدام لتنعيم وترطيب الشعر من أول مرةوصفة القرفة وزيت الزيتون لتنعيم وترطيب الشعر وزيادة لمعانه

تحتوي هذه الوصفة علي عناصر غذائية ومضادات أكسدة تساعد في تنعيم الشعر حيث يساعد زيت الزيتون في توفير الترطيب للشعر.

كما يعمل علي التخلص من جفاف الشعر لاحتوائه علي أحماض هامة تزيد من نعومة ولمعان الشعر.

ملعقة كبيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بخلط القرفة وزيت الزيتون حتي تتجانس جيداً.

ثم أضيفي الحليب والعسل وامزجي المكونات حتي تحصلي علي قوام متماسك.

توزع الوصفة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف ثم يلف الشعر.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي وتترك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع لشعر ناعم ولامع من أول استخدام.

مكونات وصفة تنعيم وترطيب الشعرطريقة تحضير وصفة تنعيم وترطيب الشعر وكيفية الاستخداموصفة القرفة والموز لتنعيم وترطيب الشعر

يعتبر الموز مكون فعال غني بالفيتامينات والأحماض التي تساعد علي زيادة نعومة الشعر كما يعمل علي ترطيب خصل الشعر من الداخل.

كما تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات خاصةً عند مزجه مع القرفة مما يساعد في التخلص من جفاف الشعر.

ثمرة موز ناضجة.

3 ملاعق صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

في وعاء عميق ونظيف قومي بهرس ثمرة الموز جيداً حتي تصبح ناعمة وخالية من أي تكتلات.

ثم أضيفي القرفة وزيت الزيتون وامزجي المكونات حتي تحصلي علي عجينة ناعمة.

يتم فرد الوصفة علي الشعر وفروة الرأس من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريت.

تستخدم الوصفة مرتين أسبوعياً وسوف تلاحظي الفرق لشعر ناعم ولامع.

مكونات وصفة تنعيم وترطيب الشعرطريقة تحضير وصفة تنعيم وترطيب الشعر وكيفية الاستخدام