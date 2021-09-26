طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر بكل سهولة وأحلى من الجاهزة

هريسة الفلفل الأحمر ، من أنواع المقبلات التي تكسب الأكلات المذاق اللذيذ والخاص والمميز، كما أنها فاتحة للشهية، حيث يقبل الجميع على تناول الأكلات الحارة، لذا يتناولونها في المطاعم باستمرار، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتقوي جهاز المناعة أيضاً، كما تنظم ضغط الدم، وتعالج النحافة أيضاً، وهي تستخدم مع التتبيلات والأكلات المختلفة والمتنوعة مثل شاورما اللحم، أو دجاج كنتاكي المقرمش، أو الكشري، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير الهريسة لكي يحضرونها في المنزل بدلاً من شرائها، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير هريسة الفلفل الأحمر.

مكونات هريسة الفلفل الأحمر

تتكون هريسة الفلفل الأحمر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، هي كالآتي:

كيلو من الفلفل الأحمر الحار.

2 ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

زيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على هريسة الفلفل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم بغسل الفلفل الأحمر جيداً (ومن الممكن استخدام معه فلفل رومي)، ثم نجففه جيداً. ثم نقوم بقطع رأس الفلفل، ثم نفتح الفلفل بالسكينة ونزيل جزء من البذور، ثم نقطع الفلفل قطع صغيرة. ثم نحضر محضرة الطعام أو المفرمة، ثم نضع فيها الفلفل، ثم نفرم الفلفل ناعم. مراعاة تشغيل الأداة المستخدمة بشكل متقطع حتى لا ينهرس الفلفل أو يخرج ماءه. بعد ذلك نسكب الفلفل المفروم في وعاء، ثم نضيف إليه ملعقتين كبار ونصف من الملح، ثم نخلطهم جيداً، ثم نضع الفلفل المفروم لمدة يوم كامل في الثلاجة. بعد ذلك نحضر برطمان زجاجي نظيف، ثم نمسحه بالخل، ثم نضيف إليه ملعقتين كبار من الزيت، ثم نضع الهريسة ونترك مساحة فارغة في البرطمان. ثم نهز البرطمان قليلاً ليخرج منه فقاعات الهواء، ثم نغطي الوجه بالزيت، ونغلق البرطمان جيداً. ثم نحفظ الهريسة في الثلاجة، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام في الأكلات المتنوعة والمختلفة، وتبقي صالحة للاستخدام لمدة 6 أشهر. وبالهنا والشفا.

الطريقة الثانية لعمل هريسة الفلفل الأحمر