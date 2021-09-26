بملعقة من الفازلين اصنعي روج الشفايف السحري بكل سهولة بالمنزل

روج الشفايف ، من أجمل أنواع مستحضرات التجميل التي تستخدمها المرأة لتظهر جمالها وأنوثتها، وهو أفضل من المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشفاه، فتجد الكثير من السيدات والفتيات يقضون جميع أوقاتهم في البحث عن مستحضرات تجميل طبيعية تليق ببشرتهم وملابسهم، فكل وقت وكل مكان له لون معين يناسبه، وأحمر الشفاه التي يتكون من مكونات طبيعية يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وحماية الشفاه من التشققات، فهو يحتوي على مادة الفازلين وهى مادة طبيعية تمنح الشفاه اللمعان وتحافظ على مظهرها، فإذا كنتي بالفعل سيدتي ترغبين بعمل روج طبيعي بالمنزل وبالألوان مختلفة سوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل روج الشفايف بالفازلين، بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة تساعد على ترطيب الشفاه، ويدوم معاكي طول لفترة وطويلة ويجعل الشفاه جميلة وجذابة.

مكونات روج الشفايف بالفازلين

سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها الروج حتى نحصل على شفاه جميلة وناعمة وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نقطتين من لون الطعام الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل روج الشفايف السحري الثابت بمكونات طبيعية وبعدة ألوان مختلفة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بتذويب الفازلين، وزيت جوز الهند على حمام ماء من البخار.

ثم نضيف لون الطعام الأحمر حتى نجعل لونه جميل.

نحضر علبة روج صغيرة ونضع الخليط بها ونتركها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

ثم نقوم باستخدام الروج يومياً على الشفاه حتى نجعلها جميلة وجذابة طول اليوم.

طريقة عمل مرطب الشفايف بالفازلين

سوف نعرض عليكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل مرطب رائع بالمنزل وهى كما يلي:-