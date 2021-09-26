طريقة عمل كريم فير أند لفلي بالليمون في المنزل للتبييض في ستة أيام بنتائج مرئية

طريقة عمل كريم فير أند لفلي بالليمون السحري في المنزل بمكونات قليلة جداً، يعد هذا الكريم من أقوى أنواع الكريمات التي تعمل توحيد لون البشرة وتفتيحها، كما أنه يحتوي على فيتامين c الذي يعمل على نضارة البشرة ولمعانها لأنه يقوم بإزالة خلايا الجلد الميتة، ويمتاز بوجود مادة فعالة تحمي من أشعة الشمس الضارة والتخلص من آثارها، وهناك العديد من الفوائد الأخرى لهذه الوصفة لما تحتويه من ليمون ولبن بودرة، ومن المعروف عن جميع الفتيات والنساء البحث عن ما يجعل البشرة بيضاء ونظيفة، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كريم فير أند لفلي بالليمون وطريقة استخدامه وتحضيره.

مكونات عمل كريم فير أند لفلي بالليمون

تعتبر مكونات عمل كريم فير أند لفلي بالليمون من المكونات البسيطة جداً المتوفرة بكثرة في المنازل هيا بنا نتعرف عليها بدقة وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

كريم فير أند لفلي الجاهز ( ملعقة كبيرة ).

ملعقة كبيرة من الليمون.

طريقة إعداد واستخدام الكريم

تعتبر طريقة تحضير هذا الكريم من الطرق السريعة التي لا تستغرق وقتاً للقيام بتنفيذها سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:

نحضر وعاء صغير نظيف ونضع به كلاً من الليمون واللبن البودرة والكريم، ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر ونقوم بتجفيفها حتى نتخلص من الماء. بعد ذلك نضع كمية مناسبة من الكريم على الوجه ونتركه لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة حتى يجف الكريم. ثم نقوم بشطف الوجه بالماء وبعد ذلك نحصل على بشرة بيضاء وناعمة. تكرر هذه الوصفة يومياً بانتظام حتى نحصل على أفضل النتائج ويفضل وضعه قبل النوم.

فوائد استخدام هذا الكريم المعجزة

يحتوي هذا الكريم على مجموعة من المواد التي تحتاج إليها البشرة وتغذيتها وتفتيحها سوف نتعرف على بعض من فوائده الآن وهي كالتالي: