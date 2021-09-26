ماسك الكركم والعسل السحري للتفتيح البشرة وإزالة أثار حب الشباب والتجاعيد

يعتبر ماسك الكركم والعسل ، من أقوي وصفات البشرة التي تساعد علي تفتيح ونضارة البشرة، لأن الكركم يساعد البشرة علي الوقاية من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية، ويساعد أيضاً علي تفتيح التصبغات الجلدية وتحسين من مظهر بعض الندبات في الوجه، ويساعد أيضاً العسل علي تسريع التئام الجروح ومنع الالتهابات، ويعمل أيضاً علي الوقاية من سرطان الجلد والوقاية من أشعة الشمس الضارة، ويعتبر العسل مرطب طبيعي للبشرة الجافة لأنه يحميها من الجفاف والتشققات، والكركم والعسل مكونان طبيعيان يساعدان علي التحسين من مظهر البشرة، وتبحث دائماً السيدات علي وصفات طبيعية للتفتيح البشرة للحماية من الكيماويات في المنتجات الجاهزة، لذلك ننصح باستخدام هذه الوصفة الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة جميعاً، لأن كل مكوناتها طبيعية 100%، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك الكركم والعسل الطبيعي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الكركم والعسل

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذه الوصفة السحرية لعلاج مشاكل البشرة وهي كالاتي:-

معلقة كبيرة من الكركم المطحون.

مقدار معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

معلقة كبيرة من اللبن الرائب.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم من هنا خطوات بسيطة للتحضير ماسك الكركم والعسل في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، وضعي به الكركم والعسل، وامزجيهم جيداً حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك ضيفي عليهم اللبن الرائب وامزجي جيداً، وبشكل مستمر حتي تحصلي علي قوام كريمي متجانس. ثم طبقي المزيج علي بشرة نظيفة وجافة تماماً، واحرصي علي التوزيع باعتدال وبالتساوي. بعد كدة اتركي المزيج علي البشرة لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، بعد ذلك اغسلي بالماء البارد وجففي جيداً وجهك. كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث في الاسبوع، للحصول علي بشرة صافية وبيضاء ونتائج مبهرة.

أهم فوائد الكركم والعسل للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذه المكونات سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-

الوقاية من البكتيريا وتخفيف حدة الالتهابات.

تفتيح التصبغات الجلدية والندبات.

مقاومة عمليات التأكسد الضارة في الجلد.

تعقيم البشرة.

الوقاية من علامات تقدم في السن.

ترطيب البشرة وحميتها من الجفاف.

الحفاظ علي التوازن درجة حموضة البشرة.,

التسريع من التئام الجروح وحروق أشعة الشمس.

ماسك النشا والنعناع للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به 15 ورقة نعناع طازجة ومعلقة من العسل الأبيض، وعصير نصف لليمونة، ونقوم بخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وحبة من الموز ونستمر في الخفق، حتي نحصل علي قوام متجانس وكريمي. بعد ذلك نضع الخليط علي بشرة نظيفة وجافة، ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم يغسل بالماء البارد. ثم تجفف البشرة تماماً وترطيب بكريم مرطب للبشرة، تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل قناع الكركم والزبادي للتنظيف البشرة

تعرفي من هنا علي أبسط الخطوات لعمل هذا القناع السحري للتنظيف الوجه وهي كالاتي:-