علامات تقولك انك لسه بتحبي الاكس بتاعك

معظمنا مر بتجارب سيئة في العلاقة ومر بانفصال ، وعلى الرغم انه في اغلب الاوقات الطرف التاني بيمشي بكل بساطة وبيعيش حياته بشكل طبيعي ، الا انه انتي بتفضلي محافظة على احلامك معاه ومش بتتنازلي بسهولة عن العلاقة وبيكون دايما لسه عندك امل في الرجوع ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على علامات تقولك انك لسه بتحبي الاكس.
علامات تقولك انك لسه بتحبي الاكس:
1- بتدخلي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي:
التكنولوجيا بتلعب دور كبير وبتخليه ميطلعش من تفكيرك ، على اقل تقدير لو انتي مشغولة في يوم هتدخلي صفحتة على الاقل مرة واحدة في اليوم ، ولو مش مشغولة وعندك وقت فراغ ، هتابعي كل بوست وصورة بينزلها على صفحتة ، لو لقيتي نفسك بتطارديه عشان تعرفي كل حاجة هو بيعملها ، دي تعتبر علامة واضحة على انك لسه عايزاه في حياتك ، وعلامة كمان على انك لسه بتحبيه.
2- كل ما تليفونك يرن او تجيلك رسالة هتتمني يكون الاتصاله منه:
من العلامات اللي تقولك انك لسه بتحبيه ومستنياه ، هو ان كل ما تليفونك يرن او تيجيلك رسالة هتجري بسرعة تشوفي الفون بلهفة على امل انها تكون منه ، وده اكتر شعور مؤلم مش هتقدري توقفيه او تخرجي منه بسهولة.
3- في اوقاته السيئة ، هتتمني تكوني معاه:
لو حصل عنده اي ظرف سيء سواء في شغله او حياته الشخصية ، هتحسي انك عايزة تبقي جنبه ، والموضوع مش هيقف انك تزعلي عليه بس ، لكن هتبقي عايزة تدعميه بصدق فعلا وتسانديه في ظروفه ، وهيبقى لسه عندك قلق عليه ، ممكن ده اكيد يكون برضه نابع من شخصيتك ان انتي شخص في الاساس قلبك طيب وبتتعاطفي مع اي شخص من اللي حواليكي ، ولكن لو الاحساس ده زيادة ممكن يبقى علامة على انه حب.
4- هتسمعي الاغاني اللي بتفكرك بيه:
البلاي ليست بتاعتك دايما هيكون فيها الاغاني اللي بتفكرك بيه ، او اللي ليها ذكريات بينكم ، وهتلاقي نفسك وانتي بتسمعيها ممكن تبتسمي وتفتكري موقف معين او كلمة منه ، لما كل حاجة تفكرك بيه ، ده معناه انك لسه في حالة حب مع حبيبك السابق.
5- هتفتكري الاوقات الحلوة بس في علاقتكم:
بشكل عام بعد الانفصال ، بتبقوا بعيد عن بعض ومش بتتكلموا ومافيش بينكم اي تواصل ، والمفروض انك هتفكري في الجانب السيء من العلاقة ، لكن لما تلاقي نفسك بتفتكري اللحظات او الاوقات الحلوة بس بينكم ، ده معناه انك لسه بتحبيه وعايزاه في حياتك ، وهتفتكري كمان صفاته الحلوة بس زي انه مثلا مخلص, هتفتكري حبه واهتمامه.
6- مش بتدي فرصة لشخص تاني يدخل حياتك:
اكيد لازم يكون في فترة انتقالية بعد الانفصال وتاخدي وقتك ، ولكن مش هتكوني قادرة خلال الفترة دي انك تدي فرصة لاي شخص تاني يدخل حياتك ، طول ما في شخص بالفعل بتفكري فيه ، مش هتسمحي لشخص تاني ياخد مكانه بالبساطة دي ، عشان كده لازم توضحي لاي شخص بيحاول يتقرب منك انك مش مستعدة لده في الوقت الحالي.
7- بترجعي تقري الشات اللي بينكم تاني:
الشات والرسايل اللي بينكم اكيد هتكوني محتفظة بيها ، هتلاقي نفسك بترجعي تقري الشات اللي بينكم وبتبتسمي ، دي علامة تدل انك بتحبي يبقى موجود معاكي ، والرسايل اللي بيتم تبادلها بين اي اتنين بيحبوا بعض بتكون دايما حلوة ، وهتحبي انك ترجعي لها باستمرار تقريها تاني عشان تفتكري الاوقات الحلوة اللي كانت بينكم ، ولكن لو محادثتك الاخيرة معاه مؤلمة ، ده هيخليكي تحسي بالحزن مرة تانية.
8- هتحاولي تلفتي نظره لو شوفتيه في اي مكان:
لو حصل وانتوا الاتنين اجتمعتوا في نفس المكان ، هتحاولي بشكل لا واعي منك انك تلفتي نظره وتثيري اعجابه وعيونكم تتقابل وتحسسيه بحبك بنظراتك ليه ، دي اكيد علامة واضحة تقولك انك لسه بتحبيه.
9- هتتمني يفضل سنجل ومايرتبطش:
لو لسه بتحبي الاكس بتاعك ، اكيد هتتمني انه يفضل سنجل ومايرتبطش بواحدة تانية ، لانك من جواكي لسه عندك امل ترجعوا لبعض ، ومجرد ما هتعرفي انه ارتبط او دخل علاقة جديدة ، ده هيسببلك احساس بالالم والغيرة.
ولكن في نقطة مهمة انك لو خلاص كرهتي الاكس ومش بتحبيه ، وبتتمني انه يفضل سنجل للابد ، في الحالة دي مش هتبقى امنية ولكن هيبقى حقد عليه وانك مش عايزاه يكمل حياته باي شكل.
10- بتفكري فيه طول اليوم:
لسه بتفكري فيه باستمرار ، وحاسه انه صعب تشيليه من بالك ، وشاغل تفكيرك ليل نهار ، دي اكيد علامة واضحة وقوية انك لسه بتحبيه.
11- بتتحججي باي حاجة عشان تتصلي بيه:
اكيد دي علامة واضحة جدا تقولك انك لسه بتحبيه ، انك تتحججي او تدوري على اي فرصة انك تكلميه او تقابليه مرة تانية ، وهتعملي ده وانتي مبسوطة ، ولو مافيش فرصة انكم ترجعوا مع بعض تاني ، هتلاقي حجج للاتصال بيه.
12- بتقارني اللي حواليكي بيه:
هتلاقي نفسك دايما بتقارني اي حد حواليكي بيه ، واي شخص يحاول يتقرب منك هتلاقي نفسك بتدخليه في مقارنة معاه ، ولكن ما تلوميش نفسك لان دي سيكولوجية بشرية طبيعية ، تعرفك انك لسه بتحبيه وده اللي بيخليكي تقارني اي شخص تاني بيه.
في النهاية الحب اكيد مش بيختفي بسهولة ، وكل العلامات دي تقولك انك لسه بتحبيه ، لما تحبي شخص ، لازم تكوني مستعدة لمواجهة الواقع وانك تكملي حياتك لو مافيش امل للرجوع ، لان الحياة في الماضي هتسببلك الالم ، يعني اما تتحركي وتكملي حياتك او ترجعي له لو امكن ، اي واحد من الحلين اكيد هيكون افضل من المعاناة.
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