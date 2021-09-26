طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بعجينة قطنية هشة وأحلى من المطاعم

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عجينة البيتزا الإيطالية ، تبحث الكثير من ربات عبر الانترنت عن طريقة عملها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم في المنزل بطريقة مضمونة وصحية وشهية، بدلاً من شراء البيتزا جاهزة من المطاعم، لأنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة جداً، وبعجينة هشة أيضاً، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما تحظى البيتزا بإقبال الجميع، كما تعد الأكلة المفضلة لدى الكثير، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات عجينة البيتزا الإيطالية
تتكون عجينة البيتزا الإيطالية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل اثنين من البيتزا
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- 420 جم دقيق.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
مقادير الصلصة
- 2 فص ثوم كبار مهروس.
- ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الماء.
مقادير الوجه
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عجينة البيتزا الإيطالية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والخميرة الفورية والملح والماء الدافئ، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بالملعقة حتى نحصل على عجينة.
- ثم نضيف زيت الزيتون ونعجن جيداً، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.
- بعد ذلك نحضر الصلصة، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الثوم المهروس والماء والنعناع المجفف وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والكاتشب، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة.
- ثم نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقوم بعجنها لإخراج الهواء منها.
- ثم نقسم عجينة البيتزا الإيطالية إلى كرتين متساويتين في الحجم، ثم نغطيهم بفوطة مطبخ ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نفرد كل عجينة باليد على سطح مرشوش باليد بمقاس 30 سم، ثم نضعها على ورقة زبدة.
- ثم نضغط على الأطراف ضغطاً خفيفاً بالإصبع، ثم نقوم بعمل ثقوب فيها بالشوكة، ثم نوزع عليها نصف كمية الصلصة، ثم جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندهن الأطراف بصفار البيض، ثم نضع البيتزا في صينية فرن.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطع البيتزا بالقطاعة ونقدمها في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
عجينة البيتزا الإيطالية ، تبحث الكثير من ربات عبر الانترنت عن طريقة عملها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم في المنزل بطريقة مضمونة وصحية وشهية، بدلاً من شراء البيتزا جاهزة من المطاعم، لأنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة جداً، وبعجينة هشة أيضاً، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما تحظى البيتزا بإقبال الجميع، كما تعد الأكلة المفضلة لدى الكثير، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات عجينة البيتزا الإيطالية
تتكون عجينة البيتزا الإيطالية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل اثنين من البيتزا
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- 420 جم دقيق.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
مقادير الصلصة
- 2 فص ثوم كبار مهروس.
- ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الماء.
مقادير الوجه
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على عجينة البيتزا الإيطالية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والخميرة الفورية والملح والماء الدافئ، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بالملعقة حتى نحصل على عجينة.
- ثم نضيف زيت الزيتون ونعجن جيداً، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.
- بعد ذلك نحضر الصلصة، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الثوم المهروس والماء والنعناع المجفف وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والكاتشب، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة.
- ثم نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقوم بعجنها لإخراج الهواء منها.
- ثم نقسم عجينة البيتزا الإيطالية إلى كرتين متساويتين في الحجم، ثم نغطيهم بفوطة مطبخ ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نفرد كل عجينة باليد على سطح مرشوش باليد بمقاس 30 سم، ثم نضعها على ورقة زبدة.
- ثم نضغط على الأطراف ضغطاً خفيفاً بالإصبع، ثم نقوم بعمل ثقوب فيها بالشوكة، ثم نوزع عليها نصف كمية الصلصة، ثم جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندهن الأطراف بصفار البيض، ثم نضع البيتزا في صينية فرن.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطع البيتزا بالقطاعة ونقدمها في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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