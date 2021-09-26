طريقة عمل فتة الشاورما بالدجاج الأصلية منال العالم خطوات بسيطة وسهلة

طريقة عمل فتة الشاورما بالدجاج ، واحدة من أسهل طرق عمل الشاورما السوري الأصلية، وهي أقرب لطريقة المسخن، ويمكنك عمل الشاورما في المنزل مثل المطاعم، تلك الوجبة الشرقية الشهية، تشتهر كثيرًا في دول الخليج وبلاد الشام، وخاصة سوريا الشقيقة، حيث اشتهر بها المطبخ السوري، وانتشرت بعدها في أرجاء الوطن العربي كلبه، مع اختلاف طريقة الطهي والتقديم من دولة إلى أخرى. ومن أشهر طرق إعداد الشاروما السورية، هي طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري، وهي شهيرة جدا في مصر، بينما تشتهر أنواع أخرى منها في الدول العربية، فمنها على سبيل المثال لا الحصر، طريقة عمل شاورما البيك، وهي معروفة في السعودية في محلات البيك السعودي، وكذلك وطاكوس شاورما بالتورتيلا، وطريقة عمل فتة الشاورما بالدجاج، وهي أشهر الطرق المنزلية.

للفتة طرق عديدة متنوعة بين الطريقة المصرية، والطرق العربية من المطبخ الخليجي، إلا أن فتة الشاورما، قد تكون جديدة على المسامع بعض الشيء، ولكنها متنوعة في طرق التحضير والتجهيز، مثل طريقة عمل فتة الشاورما بالارز المصري، وطريقة عمل فتة الشاورما بدون رز، مع طريقة عمل صوص فتة الشاورما، أو طريقة عمل فتة الشاورما لحمة. وكلها طرق مختلفة تتفق مع طريقة الشيف الذي يعد الوصفة. فنجد تنوعًا في الوصفات بين فتة شاورما فراخ منال العالم، وطريقة عمل فتة الشاورما سالي فؤاد، وطريقة عمل فتة الشاورما السوري مروة الشافعي، وفتة شاورما فراخ ابو مازن السوري، وكذلك طريقة عمل فتة الشاورما فاطمة أبو حاتي. وكلها تستخدم الدجاج في الوصفة، وذلك حتى يكون لحم الفراخ سميكا على الأسياخ أثناء التحضير، ومنها طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وطريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وكذلك صينية شاورما دجاج بالفرن، وطريقة شاورما الدجاج بالسماق، جربي كل الطرق واستمتعي،ـ بألذ وجبة شاورما سوري في منزلك مثل المطاعم.

ثلاث قطع خبز عربي.

كوبان أرز قصير الحبة.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

5 أكواب مرق ساخن.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

3 قطع كبيرة فيليه دجاج.

ثلاث ملاعق كبيرة صنوبر.

ملعقتان كبيرتان سماق.

½ ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة بهار مشكّل.

حبة بصل كبيرة مقطعة جوانح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

طريقة عمل صوص فتة الشاورما

أربع فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة صغيرة ملح.

4 أكواب لبن سائل.