الدجاج المحمر بالفرن بنكهة لذيذة وجديدة والسر في مكونات التتبيلة

يعد الدجاج المحمر بالفرن ، من أشهي الوجبات التي يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات العائلية، يمتاز بأنه سهل في تحضيره وبسيط جداً فهو عبارة عن قطع الفراخ يتم تتبيلها بخلطة تحمل نكهة جميلة ورائعة تحتوي علي البصل والثوم والليمون وبعض البهارات ذات النكهة المميزة والشهية التي تكسبه مذاق رائع، وهو طبق صحي جداً ومفيد يقدم مع الأرز الأبيض العادي أو مختلف أنواع الأرز، ويعد هذا الطبق من الأطباق الرئيسة التي يمكن تقديمها علي السفرة، ويعد الدجاج من أشهي الأكلات التي يمكن تحضيرها يتم تحضيره بأكثر من شكل ومن أشهر أطباق الدجاج هي الدجاج المشوي بالفرن وكفتة الدجاج وصدور الدجاج المشوية وغيرها أنواع كثيرة ومتنوعة، ومن خلال هذا المقال شوف نقدم لكم الدجاج المحمر بالفرن بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل الدجاج المحمر بالفرن

تتكون الوصفة من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

3 حبات كبيرة بصل مقطع شرائح.

٢ حبة ليمون شرائح.

ثلاث حبات من البطاطس كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

5 فصوص ثوم شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سماق.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة كزبرة.

نصف كوب من زيت الزيتون

زعتر أخضر أو زعتر بالسمسم .

1 دجاجة مقطعة إلي أربع أجزاء.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة حضري الدجاج المحمر بالفرن باتباع الخطوات الآتية:-

نقوم بغسل الدجاجة جيداً بالملح والماء، ثم يتم تقطيعها إلي أربع أجزاء. ثم نحضر طبق كبير ومتسع ونضع به شرائح البصل ثم نضيف إليه البهارات الملح والفلفل والكزبرة والبابريكا والسماق. ونضيف إليها الثوم الشرائح والزعتر الأخضر، ونقلب المكونات جيداً باليد حتي تختلط مع بعضها تماماً. ثم نضيف إليها شرائح الليمون ونصف كمية زيت الزيتون، ونقلب مرة أخري حتي نضغط علي شرائح الليمون لكي تمتزج مع الخليط بشكل جيد. نضيف قطع الدجاج ونتبله جيداً بالخليط حتي تختلط تماماً بالخليط من تحت وفوق الجلد. نضيف بعد ذلك شرائح البطاطس ونقلب المكونات جميعاً مع بعضها البعض. نصب الخليط مع قطع الدجاج في صينية كبيرة الحجم ونوزعها بشكل جيد في الصينية ثم نرش علي الوجه الكمية المتبقية من زيت الزيتون.

طريقة التسوية

يتم تسوية الدجاج كالآتي:-