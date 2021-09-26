طريقة عمل أيس كريم ساندوتش ببسكويت الاوريو

أيس كريم ساندويتش من الحلويات الشهية اللذيذة المثلجة يفضل تناولها في فصل الصيف لأنها باردة و منعيشة هي عبارة عن ساندوتش صغير يتكون من طبقتين بسكويت الشيكولاته من بينهم حشوة الأيس كريم من المؤكد أن ساندوتش الأيس كريم وطريقة عمل كب كيك الشيكولاتة ببسكويت الاوريو يعدوا من احلي الحلويات المفضلة عند الأطفال والكبار لأنها حلوة باردة معنا نتعرف على مقادير وخطوات تحضير حلوى أيس كريم ساندويتش وكل ما يخص هي الوصفة الطيبة.

عدد 8 حبوب من الأيس كريم ساندويتش.

لحظة 2 كوب من كريمة الخفق.

عدد باكيت واحد من بسكويت الاوريو منزوعة الكريمة.

اربع قطع من جبنه كيري.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم البودر.

عدد 1 ظرف دريم ويب.

كمية مناسبة من بسكوت الاوريو المكسر.

طريقة تحضير حلوة أيس كريم الساندويتشطريقة عمل حلوة أيس كريم الساندوتش

تتميز حلوة أيس كريم الساندوتش في تحضيرها أن لها اكثر من لون ونكهة مثل الأيس كريم بالفانيليا والفراولة والشوكولاته والاوريو والكريز والحليب وأيضا البطيخ.

أولا نقوم بترتيب الأيس كريم ساندويتش في صينية بايركس كل قطعة بجانب بعضها البعض و هذه هي الطبق الأولي. عن طريق الخلاط الكهربائي قومي بخلط السكر البودر مع كريمة الخفق حتى الوصول الى قوام هش ونا عم. نقوم بإضافة كل المكونات السابق ذكرها ما عدا الاوريو وتخلط جيدا مع بعضها حتى يتجانس الخليط بشكل رائع. بالكبة الكهربائية نقوم بطحن البسكويت ويرش المطحون على الوجه بعد إزالة طبقة الكريمة الموجودة بين طبقات البسكويت. يضاف الاوريو المطحون على الخليط ثم يقلب جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها مرة اخرى. ننزل بالخليط على ساندوتش الأيس كريم. ثم يزين الوجه ببسكوت الاوريو المكسر. هنا نقوم بإدخال الصينية في الفريزر مدة من الوقت حتى يتماسك ويبرد بقدر المستطاع. وبعد مرور وقت من الزمن وتبرد حلوة أيس كريم ساندويتش نقوم بأخراجها من الفريزر وتقدم وهي باردة حلوة غربية باردة جميلة مشهية شاركي مع عائلتك والف هنا وشفاء.

للعلم… من الممكن تحضير حلوى ساندوتش الأيس كريم بأكثر من طريقة مختلفة يمكن تقديمها في أكواب زجاجية أو محشوة في سندوتش من البسكويت مثل هذه الوصفة في أعلي المقال أو محشوة في بسكويت مخروط ويعد ذلك من أفضل الحلويات المفضلة للكبار والصغار ويقبل على شرائه من محلات السوبر ماركت ولكن بعد ما قمنا بتحضير وصفة ساندوتش الأيس كريم اصبح من السهل تحضيره.