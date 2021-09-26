طريقة عمل الهريسة السورية على أصولها وبطعم لذيذ زي الحلواني السوري

لقد اشتهرت الاكلات السوري في مصر، وفي العديد من البلاد بشكل كبير، وأصبحت من الأكلات الأساسية السريعة التي يقبل عليها الكثير من الناس، وليس فقط الاكلات، إنما أيضًا الحلويات السورية مميزة جدًا، ولها مذاق مختلف، ولذلك حققت نجاحًا كبيرًا، واليوم جئنا لكم بطريقة الهريسة السورية، حتى تتمكن كل ربة منزل تحضيرها بشكل كامل في المنزل، بمكونات بسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل الهريسة السوري في المنزل بكل سهولة طريقة عمل الهريسة السوري في المنزل بكل سهولة الهريسة السورية مكوناتها بسيطة ويمكن توافرها بكل سهولة وطريقة تحضيرها كما يلي: المكونات ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من دقيق السميد.

كوب من اللبن الحليب.

علبة قشطة طبيعية.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من بكنج باودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الفانيلا. مكونات القطر ملعقة من عصير الليمون.

كوب من السكر.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير القطر في وعاء غويط يتم إضافة الماء مع السكر، ويقلب الخليط جيدًا ثم يرفع على النار، ويقلب جيدًا حتى يتم غاياته.

أضيفي عصير الليمون، ثم قلبي مرة أخرى.

اتركيه على النار لمدة دقيقتين يستمر في الغلي ثم يترك حتى يبرد تمامًا. طريقة تحضير الهريسة احضري وعاء غويط، وضعي بداخله دقيق السميد، ثم أضيفي به إليه جوز الهند، وقلبي المحتوى جيدًا.

أضيفي الفانيليا، والملح أيضًا.

استخدمي الخلاط الكهربائي واخطي الزيت مع السكر جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي.

أضيفي داخل الخلاط القشطة أيضًا واللين الحليب، أعيدي الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيدًا.

أضيفي بعد ذلك داخل الخلاط خليط الدقيق، وجوز الهند بشكل تدريجي مع الخلط جيدًا.

احضري صينية مناسبة، ثم أدهنيها بقطعة زبدة صغيرة.

أضيفي المكونات إلى الصينية، وقومي بتوزيعها جيدًا حتى تكون متساوية من كل الجوانب

زيني الوجه باللوز المحمص.

ادخلي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركيها لمدة نصف ساعة .

سوف يتغير لون الهريسة داخل الفرن الى اللون الذهبي.

اخرجيها من الفرن بعد الانتهاء.

يصب عليها القطر مباشرًة وهي ساخنة.

تقطع الهريسة، وتترك حتى تبرد قليلًا ثم تقدم. طريقة التحضير القطرطريقة تحضير الهريسة الوسوم

لقد اشتهرت الاكلات السوري في مصر، وفي العديد من البلاد بشكل كبير، وأصبحت من الأكلات الأساسية السريعة التي يقبل عليها الكثير من الناس، وليس فقط الاكلات، إنما أيضًا الحلويات السورية مميزة جدًا، ولها مذاق مختلف، ولذلك حققت نجاحًا كبيرًا، واليوم جئنا لكم بطريقة الهريسة السورية، حتى تتمكن كل ربة منزل تحضيرها بشكل كامل في المنزل، بمكونات بسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل الهريسة السوري في المنزل بكل سهولة طريقة عمل الهريسة السوري في المنزل بكل سهولة الهريسة السورية مكوناتها بسيطة ويمكن توافرها بكل سهولة وطريقة تحضيرها كما يلي: المكونات ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من دقيق السميد.

كوب من اللبن الحليب.

علبة قشطة طبيعية.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من بكنج باودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الفانيلا. مكونات القطر ملعقة من عصير الليمون.

كوب من السكر.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير القطر في وعاء غويط يتم إضافة الماء مع السكر، ويقلب الخليط جيدًا ثم يرفع على النار، ويقلب جيدًا حتى يتم غاياته.

أضيفي عصير الليمون، ثم قلبي مرة أخرى.

اتركيه على النار لمدة دقيقتين يستمر في الغلي ثم يترك حتى يبرد تمامًا. طريقة تحضير الهريسة احضري وعاء غويط، وضعي بداخله دقيق السميد، ثم أضيفي به إليه جوز الهند، وقلبي المحتوى جيدًا.

أضيفي الفانيليا، والملح أيضًا.

استخدمي الخلاط الكهربائي واخطي الزيت مع السكر جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي.

أضيفي داخل الخلاط القشطة أيضًا واللين الحليب، أعيدي الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيدًا.

أضيفي بعد ذلك داخل الخلاط خليط الدقيق، وجوز الهند بشكل تدريجي مع الخلط جيدًا.

احضري صينية مناسبة، ثم أدهنيها بقطعة زبدة صغيرة.

أضيفي المكونات إلى الصينية، وقومي بتوزيعها جيدًا حتى تكون متساوية من كل الجوانب

زيني الوجه باللوز المحمص.

ادخلي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركيها لمدة نصف ساعة .

سوف يتغير لون الهريسة داخل الفرن الى اللون الذهبي.

اخرجيها من الفرن بعد الانتهاء.

يصب عليها القطر مباشرًة وهي ساخنة.

تقطع الهريسة، وتترك حتى تبرد قليلًا ثم تقدم. طريقة التحضير القطرطريقة تحضير الهريسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الهريسة السورية على أصولها وبطعم لذيذ زي الحلواني السوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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