فوائد الفازلين للرموش والشفايف وأفضل ماسكات تفتيح للوجه بالفازلين، حيث يعد الفازلين من المواد الطبيعية الممتازة التي لها دور كبير في وصفات البشرة والشعر والجسم وسوف نتناول في هذا المقال بإذن الله تعالى فوائد الفازلين للرموش والشفايف وأهمية الفازلين في تطويل الشعر وتنظيف البشرة وتفتيح الجسم من خلال تطبيقه بخطوات معينة مع إضافات أخرى للحصول على النتائج المرغوب بها، تحلم كل فتاة أن تحصل على شفاه ناعمة وملساء ومنتفخة والفازلين له القدرة على تنظيف الشفاه من أي قشور أو جلد وميت وتنعيم الشفاه وترطيبها كما أنه ممتاز في تكثيف الرموش وإطالتها في وقت قياسي إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة.

فوائد الفازلين للرموش والشفايف

الكثير من النساء يعتمدن على الفازلين في الترطيب فضلاً عن أنه يعمل على تفتيح الوجه والجسم ويساعد الفازلين الرموش على النمو في وقت قصير إذا تم تطبيقه يوميًا على الرموش قبل الذهاب إلى النوم، حيث يقوم بدوره في تنشيط بصيلات شعر الرموش ويحفزها على النمو وتصبح كثيفة وطويلة في وقت قياسي، كما أن مظهر الرموش يبدو صحيًا أكثر مما كان عليه من قبل استخدام الفازلين، كما أن الفازلين يستخدم من أجل تنظيف الرموش من بقايا الماسكارا العالقة.

تجربتي مع الفازلين للرموش

إن الفازلين ممتاز وعن تجربة الكثير من الأشخاص حيث تمتلك العديد من الفتيات رموش ضعيفة وقليلة مما يجعل شكل العين غير صحي، بتطبيق قطعة صغيرة من الفازلين على الرموش بشكل يومي وقبل الذهاب إلى النمو لاحظ أن الفازلين عمل على تكثيف الرموش وتطويلها في أقل من أسبوعين واصبح مظهر العين جذاب.

قناع الفازلين للرموش

عمل قناع الفازلين من الأمور التي تعمل على إطالة الرموش ومعالجتها وعدم تقصفها وتطايرها حيث إن ذلك القناع مكون من عدد من الزيوت الطبيعية الممتاز، نقوم بخلط ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من الفازلين ونضع المكونات في زجاجة نظيفة وباستخدام فرشاة الماسكارا النظيفة نضع طبقة من ماسك الفازلين على الرموش العليا والسفلى وفي الصباح نزيل الخليط بمناديل إزالة المكياج.

فوائد الفازلين للبشرة

إن الفازلين يستخدم من أجل تبيض الوجه وتوحيد لونه من خلال خلطه مع مكون أو اثنين من المكونات الفعالة في تفتيح الوجه والجسم وجميعها مكونات آمنة تمامًا، يتم خلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من ماء الورد أو عصرة ليمون ونضع الماسك على الوجه ونتركه يجف ثم نقوم بغسل الوجه وترطيبه بأي كريم مرطب استعمال تلك الوصفة سوف يعمل على تبيض الوجه بسرعة وتستعمل الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك زيت الزيتون للوجه

يعد زيت الزيتون من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وإعادة الحيوية إلى الجلد المتضرر من جديد والحماية من خشونة وجفاا الجلد حيث نقوم بوضع زيت الزيتون على البشرة أو أي مكان في الجسم نريد تنعيمه وترطيبه وتفتيح لونه ونقوم بعمل حركات دائرية على البشرة باستخدام زيت الزيتون ونتركه على البشرة مدة لا تقل عن 10 دقائق ثم نغسل البشرة بالماء الدافي ونقوم بوضع أي كريم مرطب لدينا ومع التكرار سوف نلاحظ أن مظهر البشرة قد تحسن كثيرًا.