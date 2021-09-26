ألذ كيكة جوز هند في دقائق معدودة والنتيجة شهية جدا

جوز الهند مفيد جدا لجسم الإنسان ولكن معظمنا لا يحبون تناوله لذا تحاول معظم ربات البيوت ادخاله في معظم الوصفات للإستفادة بقيمته الغذائية فهو يحافظ على نسبة الكوليسترول في الدم، ويحمى القلب ويحافظ عليه ويقيه من الأمراض والجلطات، ويعتبر مصدر غني جدا بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على تحسين عملية الهضم، ويحسن وظائف المخ، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي لأنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وينظم مستويات السكر في الدم، ويحمي من آلام المفاصل والعضلات، ويقي من الإصابة بجميع أنواع السرطانات المختلفة وبالأخص سرطان الثدي والقولون، لذا تعالوا لنتعرف على كيفية تجهيز كيكة جوز الهند بالقطر.

مكونات تحضير كيكة جوز الهند بالقطر:

لكي نقوم بتجهيز كيكه جوز الهند بالقطر نحتاج إلى بعض المكونات المتواجدة فى كل منزل ألا وهي:

إحضار كوب من كل من: القطر، والحليب، والسمنة، وجوز الهند.

ثم نجهز ملعقتين كبيرتين من البكينج باودر، وكوبين من السكر.

أيضا نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا، وعدد ثلاث بيضات، وكوبين من الدقيق.

كيفية تحضير كيكه جوز الهند بالقطر:

لكي نقوم بتجهيز كيكة جوز الهند بالقطر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح ألا وهي: