بيضة واحدة وحضري بنفسك بسكوت العشر دقائق الشهي بكل سهولة مثل المخابز

بسكوت العشر دقائق ، من أروع أنواع المخبوزات الهشة التي تحضر بكل سهولة، ومكوناته توجد في كل منزل ولا يتطلب وقت طويل في صنعه، وهو أفضل من المخبوزات الناعمة التي تباع في الخارج، ويمكن تقطيع على حسب الأشكال التي ترغبين بها مثل الجاهز تماماً، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت البرتقال وهو يتمتع بطعم ورائحة البرتقال اللذيذة، وبسكوت القهوة وهو يعشقه الكثير من الناس لأنه يمتلك نكهة القهوة المحببة لدى الصغار والكبار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل. مكونات بسكوت العشر دقائق مكونات بسكوت العشر دقائق سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل بسكوت هش وخفيف بالمنزل وهى كما يلي:- بيضة واحدة. نصف كوب من السكر البودرة. كوب من الدقيق الفاخر. نصف كوب من الزيت. نصف كوب من السمنة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ٢ كيس من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق بسهولة بالمنزل وهى كما يلي:- احضري بولة متوسطة وضعي بها الزيت، والسمنة، والبيض، والفانيليا والسكر واخفقيهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى يصبح الخليط ناعم وهش.

قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر واستمري بالخفق حتى تتشكل لديكي عجينة طرية.

اخرجي العجينة من البولة وقومي بوضعها على سطح متساوي، ثم قومي بعجنها حتى تصبح متماسكة.

أعيدي العجين مرة أخرى في البولة وغطيها واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلي نصفين، ثم ضعي كل نصف في بولة.

ثم ضعي الكاكاو على نصف العجين وقلبي حتى يتجانس جيداً.

ثم افردي قطع العجين على سطح متساوي بواسطة النشابة وقومي بتقطيع على حسب الأشكال التي ترغبين في.

أشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، واتركيها حتى تسخن.

رصي قطع البسكوت علي صينية، وادخليها الفرن واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً ويصبح لون البسكوت ذهبي جميل.

نصائح عند عمل بسكوت العشر دقائق بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب اتباعها حتى عمل البسكويت في المنزل وهى كالتالي:- ترك البسكوت يبرد تماماً قبل التقديم. تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها. خلط المكونات الجافة مع بعض حتى لا يحدث تكتلت أثناء العجن. يفضل أن تكون المعايير مضبوطة عند التحضير. يجب أن تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. يفضل خفق المكونات السائلة بالمضرب الكهربائي. الوسوم

بسكوت العشر دقائق ، من أروع أنواع المخبوزات الهشة التي تحضر بكل سهولة، ومكوناته توجد في كل منزل ولا يتطلب وقت طويل في صنعه، وهو أفضل من المخبوزات الناعمة التي تباع في الخارج، ويمكن تقطيع على حسب الأشكال التي ترغبين بها مثل الجاهز تماماً، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت البرتقال وهو يتمتع بطعم ورائحة البرتقال اللذيذة، وبسكوت القهوة وهو يعشقه الكثير من الناس لأنه يمتلك نكهة القهوة المحببة لدى الصغار والكبار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل. مكونات بسكوت العشر دقائق مكونات بسكوت العشر دقائق سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل بسكوت هش وخفيف بالمنزل وهى كما يلي:- بيضة واحدة. نصف كوب من السكر البودرة. كوب من الدقيق الفاخر. نصف كوب من الزيت. نصف كوب من السمنة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ٢ كيس من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق بسهولة بالمنزل وهى كما يلي:- احضري بولة متوسطة وضعي بها الزيت، والسمنة، والبيض، والفانيليا والسكر واخفقيهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى يصبح الخليط ناعم وهش.

قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر واستمري بالخفق حتى تتشكل لديكي عجينة طرية.

اخرجي العجينة من البولة وقومي بوضعها على سطح متساوي، ثم قومي بعجنها حتى تصبح متماسكة.

أعيدي العجين مرة أخرى في البولة وغطيها واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلي نصفين، ثم ضعي كل نصف في بولة.

ثم ضعي الكاكاو على نصف العجين وقلبي حتى يتجانس جيداً.

ثم افردي قطع العجين على سطح متساوي بواسطة النشابة وقومي بتقطيع على حسب الأشكال التي ترغبين في.

أشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، واتركيها حتى تسخن.

رصي قطع البسكوت علي صينية، وادخليها الفرن واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً ويصبح لون البسكوت ذهبي جميل.

نصائح عند عمل بسكوت العشر دقائق بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب اتباعها حتى عمل البسكويت في المنزل وهى كالتالي:- ترك البسكوت يبرد تماماً قبل التقديم. تسخين الفرن قبل وضع الصينية داخلها. خلط المكونات الجافة مع بعض حتى لا يحدث تكتلت أثناء العجن. يفضل أن تكون المعايير مضبوطة عند التحضير. يجب أن تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. يفضل خفق المكونات السائلة بالمضرب الكهربائي.

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