لن تصدقي كيراتين طبيعي من المنزل سيجعل شعرك ناعم مثل الحرير خلال 15 دقيقة فقط بكريم بانثينول لفرد وتطويل الشعر

من الجدير بالذكر أن كريم البانثينول هو عامل فعال وقوي جدا يساعد على ترطيب وتنعيم الشعر والتخلص ايضا من جميع الاضرار التي تصيب الشعر إذا كانت القرفة أو الجفاف الناتج من اشعة الشمس، أو من بعض العوامل الخارجية لهذا السبب يمكنك عزيزتي أن تستعيني بوصفة كريم البانثينول مع بعض الوصفات الاخرى، أو الزيوت الاخرى التي غنى بالمعادن والفيتامينات التي تساعد على فروة الرأس حتى الأطراف.

فوائد الوصفة:-

زيت جوز الهند يساعد على تنعيم وتقوية بصيلات الشعر.

كريم البانثينول يعمل ايضا على ترطيب الشعر المجعد.

يساعد على تطويل الشعر، عند استخدام هذا الماسك للشعر فهو يساعد ايضا على التخلص من التقصف التي تصيب الشعر.

المكونات :-

خمس ملاعق من زيت جوز الهند. عدد 2ملعقه من زيت الجلسرين. ملعقتين من زيت الأرجان . ملعقة من زيت الجوجوبا. خمس ملاعق من كريم البانثينول.

الطريقة:

اولا يجب ان نقوم بوضع جميع الزيوت في وعاء محكم الغلق من زيت الجوجوبا الفازلين زيت الجلسرين، زيت جوز الهند وكريم البانثينول.

نبدأ بأخذ كمية بسيطة من هذا النوع من الكريمات الطبيعية على فروة الرأس.

ونبدأ بتدليك فروة الراس جيدا.

انتظري يا عزيزتي لمدة 25 دقيقة.

ثم قومي في غسيل الشعر جيدة سول تلاحظي أن الشعر اصبح قوي وناعم وطويل.

المكونات:

زبدة الشيا الذائبة.

ملعقتين من كريم البانثينول.

خمس ملاعق من زيت الأفوكادو.

الطريقة:-

أولا يجب أن نقوم بتحضير الوعاء نخلطهم جيدا. ونبدا باضافة هذا المزيج على البشرة. يفضل عزيزتي انتي تنتظري لمدة 50 دقيقة. ثم قومي بغسل الشعر جيدا باستخدام البلسم المخصص لنوع شعرك. وسوف تلاحظين ان الشعر اصبح مفرود خالي من التجاعيد التي تتواجد فيه. ولكن لا تتوقفي عن ذلك قومي بتكرار هذه الوصفة اكثر من مره.

وهكذا نكون قد عرضنا لكم افضل الوصفات الطبيعية والآمنة التي تحافظ على شعرك من التلف و التساقط من خلال هذه الوصفة سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام ستحصلين على نتيجة رائعة.