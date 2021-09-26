ملعقة من النشا والليمون قولي وداعاً لرائحة العرق واسمرار الإبط بعد اليوم

النشا والليمون ، من أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على إزالة رائحة العرق نهائياً، ويزيل اسمرار الإبط بشكل رائع، وتجعل رائحة الجسم جميلة وجذابة طول اليوم، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، وهو يحتوي على مواد طبيعية فعالة في حماية البشرة من البكتيريا والفطريات التي تتراكم تحت الإبط فتسبب رائحة العرق النفاذة، فهي خلطة ساحرة تتغلغل داخل مسام الجلد بسرعة رهيبة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة، كما يحمي البشرة من التصبغات والبقع الداكنة التي تسبب الكثير من الازعاج لبعض الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة النشا والليمون السحرية لإزالة الروائح الكريهة في أسرع وقت. مكونات خلطة النشا والليمون السحرية مكونات خلطة النشا والليمون السحرية سوف نعرض عليكم بعض المكونات البسيطة لعمل خلطة سحرية تساعد على التخلص منها الروائح الكريهة بكل سهولة وهي كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري. نصف ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والليمون السحري لإزالة رائحة العرق النفاذة نهائيا بأسرع وقت وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الدافئ.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات بها ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

ثم نضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك.

نقوم بوضع الخلطة على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نتمتع رائحة عطرية قوية وجميلة. فوائد خلطة النشا والليمون للبشرة تعتبر هذه الخلطة الجبارة من اقوي الخلطات التي تحتوي على فوائد عظيمة تمنح البشرة الترطيب والنعومة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على التخلص من السموم والدهون المتراكمة في الوجه. يعمل على إزالة الروائح الكريهة التي تسببه العرق. يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم تحت الإبط فتسبب رائحة العرق الكريهة. يساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف. يمنح البشرة النعومة والمرونة ويغلق المسام الواسعة. يساعد على تبييض منطقة العانة وبين الفخذين. يلعب دور هام في علاج التقرحات الجلدية والتسلخات. كما يعمل على القضاء على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع السوداء. الوسوم

النشا والليمون ، من أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على إزالة رائحة العرق نهائياً، ويزيل اسمرار الإبط بشكل رائع، وتجعل رائحة الجسم جميلة وجذابة طول اليوم، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، وهو يحتوي على مواد طبيعية فعالة في حماية البشرة من البكتيريا والفطريات التي تتراكم تحت الإبط فتسبب رائحة العرق النفاذة، فهي خلطة ساحرة تتغلغل داخل مسام الجلد بسرعة رهيبة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة، كما يحمي البشرة من التصبغات والبقع الداكنة التي تسبب الكثير من الازعاج لبعض الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة النشا والليمون السحرية لإزالة الروائح الكريهة في أسرع وقت. مكونات خلطة النشا والليمون السحرية مكونات خلطة النشا والليمون السحرية سوف نعرض عليكم بعض المكونات البسيطة لعمل خلطة سحرية تساعد على التخلص منها الروائح الكريهة بكل سهولة وهي كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري. نصف ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والليمون السحري لإزالة رائحة العرق النفاذة نهائيا بأسرع وقت وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الدافئ.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات بها ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

ثم نضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك.

نقوم بوضع الخلطة على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نتمتع رائحة عطرية قوية وجميلة. فوائد خلطة النشا والليمون للبشرة تعتبر هذه الخلطة الجبارة من اقوي الخلطات التي تحتوي على فوائد عظيمة تمنح البشرة الترطيب والنعومة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على التخلص من السموم والدهون المتراكمة في الوجه. يعمل على إزالة الروائح الكريهة التي تسببه العرق. يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم تحت الإبط فتسبب رائحة العرق الكريهة. يساعد على تبييض البشرة وحمايتها من الجفاف. يمنح البشرة النعومة والمرونة ويغلق المسام الواسعة. يساعد على تبييض منطقة العانة وبين الفخذين. يلعب دور هام في علاج التقرحات الجلدية والتسلخات. كما يعمل على القضاء على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع السوداء.

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