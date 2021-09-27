طريقة صبغه شعر بني فاتح في البيت وبمكونات غير مكلفة في 30 دقيقة فقط

صبغه شعر بني فاتح الكثير من نساء الوطن العربي لديهم شعر اسود أو بنى غامق، بدل من أن تذهبين لصالون التجميل وتجلسين ساعات طويلة وأيضا ستتكلفي الكثير من المال يمكنك اتباع وصفات منزلية، وأيضا المكونات متاحة لكي في مطبخك يمكنك استخدامها، وستعطي نتائج مبهرة إذا كنتي تريدن شعرك لونه بنى فاتح وأيضا تتخلصي من الشعر الأبيض لديكي، تابعي المقالة.

صبغه شعر بني فاتح

القهوة المطحونة يمكن للأنواع الداكنة أيضًا أن تمنح شعرها مزيدًا من اللمعان والحيوية مع شطف القهوة. لذا، في المرة القادمة لا ترمي القهوة المطحونة في سلة المهملات، لكن أفرديها في شعرك واتركيها لمدة 10 دقائق.

كما ترى، ليس من الضروري أن تكون عملية إضفاء الصبغات على رأس الشعر بالألوان باهظة الثمن أو تستغرق وقتًا طويلاً.

ينطبق ما يلي على جميع الطرق: يمكنك بعد ذلك تكررها وقت التعرض خطوة بخطوة من أجل تحقيق النتيجة المثلى.

صبغة شعر بني فاتح كراميل

قشر البصل إذا كنت ترغب في الحصول على ظل لطيف من اللون البني الفاتح، يمكن أن تساعدك قشور البصل. لتلوين شعرك بشكل طبيعي، قومي بما يلي:

اجمعي القرون الجافة للبصل حتى يتم الحصول على الكمية المطلوبة للشعر متوسط ​​الطول.

اغلي حوالي 100 جرام من قشور البصل في ربع لتر من الماء اتركه منقوعًا حتى يصل السائل إلى الدرجة المطلوبة.

قومي بتصفية الأوعية باستخدام منخل واتركي الماء يبرد.

أضيفي صفار بيضة إلى الماء وحركية؛ فهذا يسخن السائل ويوفر عناية إضافية يوزع على الشعر.

ويدلك ويترك لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء النظيف كرري إذا لزم الأمر حتى الوصول إلى اللون المطلوبة.

صبغ الشعر الأبيض

ضد الشيب بالمريمية، حيث المريمية نبات صحي لا ينبغي أن يكون مفقودًا في كل منزل. لكن هل تعلمي أن هذا النبات يمكن أن يساعدك أيضًا في إخفاء شعرك البيض؟ إذا كان شعرك داكنًا نوعًا ما: