طريقة عمل الحمصية في البيت بكل سهولة بثلاث مكونات فقط

الحمصية ، تعد أكثر أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة وهي كذلك رخيصة الثمن، كما أن طريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها فهي تعد في زمن بسيط وبأقل جهد، كما أن تحضيرها لا يتطلب الكثير من الخطوات المعقدة أو الصعبة، كما يوجد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد والمميز وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحمصية في البيت بكل سهولة. مكونات الحمصية مكونات الحمصية تتكون الحمصية من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ورخيصة الثمن وسنتعرف فيما يلي مكوناتها وهي كالتالي: نصف كيلو من الحمص.

١٢٥ جرام من السكر.

١٢٥ جرام من عسل الجلوكوز.

و ١٢٥ مللي من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحمصية وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بوضع الماء في إناء علي النار وعندما يبدأ الماء في الغليان نضيف إليه السكر ونقلبه جيدا حتي يذوب.

ثم بعدما يبدأ السكر في الغليان مع الماء نضيف إليهم عسل الجلوكوز ونترك الخليط علي النار لمدة ١٠ دقائق.

وفي هذه الأثناء نقوم بوضع الحمص في الفرن علي درجة حرارة منخفضة حتي يسخن ويتحمص بعض الشئ.

ثم بعدما نقوم بتسخين الحمص مباشرة نقوم بصب الشراب الذي قمنا بإعداده عليه ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بجلب صاج بمقاس ٢٠ × ٣٠ وندهنه بالزيت ثم نضع فيه ورقة زبدة ثم ندهن ورقة الزبدة بقليل من الزيت.

بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الحمصية في الصاج بشكل متساوي ونتركه جانبا حتي يقسو قوامه.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ومن الإضافات الرائعة والمميزة التي يمكن أن نضيفها هي تغطية الحمصية بالشوكولاتة الداكنة أو تغميسها في الشوكولاتة السائلة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة السائلة يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

الحمصية ، تعد أكثر أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة وهي كذلك رخيصة الثمن، كما أن طريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها فهي تعد في زمن بسيط وبأقل جهد، كما أن تحضيرها لا يتطلب الكثير من الخطوات المعقدة أو الصعبة، كما يوجد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد والمميز وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحمصية في البيت بكل سهولة. مكونات الحمصية مكونات الحمصية تتكون الحمصية من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ورخيصة الثمن وسنتعرف فيما يلي مكوناتها وهي كالتالي: نصف كيلو من الحمص.

١٢٥ جرام من السكر.

١٢٥ جرام من عسل الجلوكوز.

و ١٢٥ مللي من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحمصية وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بوضع الماء في إناء علي النار وعندما يبدأ الماء في الغليان نضيف إليه السكر ونقلبه جيدا حتي يذوب.

ثم بعدما يبدأ السكر في الغليان مع الماء نضيف إليهم عسل الجلوكوز ونترك الخليط علي النار لمدة ١٠ دقائق.

وفي هذه الأثناء نقوم بوضع الحمص في الفرن علي درجة حرارة منخفضة حتي يسخن ويتحمص بعض الشئ.

ثم بعدما نقوم بتسخين الحمص مباشرة نقوم بصب الشراب الذي قمنا بإعداده عليه ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بجلب صاج بمقاس ٢٠ × ٣٠ وندهنه بالزيت ثم نضع فيه ورقة زبدة ثم ندهن ورقة الزبدة بقليل من الزيت.

بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الحمصية في الصاج بشكل متساوي ونتركه جانبا حتي يقسو قوامه.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ومن الإضافات الرائعة والمميزة التي يمكن أن نضيفها هي تغطية الحمصية بالشوكولاتة الداكنة أو تغميسها في الشوكولاتة السائلة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة السائلة يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

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