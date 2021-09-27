طريقة عمل الجلاش المحشي بالبسبوسة مثل الجاهز في البيت بكل سهولة

الجلاش المحشي بالبسبوسة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء إعداده، كما يمكن تزيينه وحشوه بالعديد من المكونات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجلاش المحشي بالبسبوسة.

مكونات الجلاش المحشي بالبسبوسة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

باكيت من الجلاش ٥٠٠ جرام.

ربع كيلو من سنيد البسبوسة.

نصف كوب من السمن.

شربات أو سيرب ثقيل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجلاش المحشي بالبسبوسة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع سميد البسبوسة في طاسه علي النار حتي يأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الشربات لسميد البسبوسة بعدما يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بفرد طبقتين من ورق الجلاش وندهن كل طبقة بالسمن.

ثم نقوم بوضع البعض من سميد البسبوسة، ثم نقوم بلف الجلاش رول ونضعه في صاج مدهون بالسمن بمقاس مناسب.

ونكرر الأمر مع جميع الكمية.

بعد ذلك نقوم بتقطيع رول الجلاش إلي أصابع بالمقاس المرغوب فيه.

ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تتم تسويته.

وبعدما تتم التسوية نقوم بصب الشربات البارد على الجلاش.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تزيينه بصوص الشوكولاتة أو الكراميل.

طريقة عمل شربات الجلاش

يجب أن يكون الشربات ثقيل وبارد عند صبه علي الجلاش ومكوناته كالتالي:

كوبين من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

نقوم بوضع السكر مع الماء علي النار وبعدما يبدأ الخليط في الغليان نضيف إليه عصير نصف ثمرة الليمون.

ونتركه حتي يثقل قوامه ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام للعديد من أنواع الحلويات وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: