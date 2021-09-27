كريم معجزة لتبييض البشرة: في المنزل بخطوات سهلة للغاية2021

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نقدم لكم كريم معجزة لتبييض البشرة ، في اقل وقت وبكل سهولة للحصول علي وجه خرافي وجميل جدا، حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاة ويجب الاهتمام بالمظهر من جانب السيدات، ويمكن للكريم تبييض البشرة وشدها وإزالة التجاعيد والقضاء علي معظم مشاكل البشرة بشكل طبيعي جدا من غير استخدام مواد ضارة بالبشرة من حيث الضمان، يعتبر الكريم سحري ومضمون مليون في المية، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن اعداد كريم معجزة لتبييض البشرة للحصول علي بشرة جذابة جدا2021.مكونات عمل كريم معجزة لتبييض البشرة في المنزل بخطوات سهلة
سوف نقدم لكم اليوم المكونات التي سوف يتم من خلالها اعداد اقوي كريم رباني لتفتيح وتبييض البشرة فوري من اول استخدام وهي كالاتي:-
- ثلاث معالق من الزبادي
- معلقة من الحلبة المطحونة.
- معلقتين من النشا.
- ثلاث معالق من الخميرة الفورية.
- معلقة كبيرة من الدقيق.
- نصف كوب من ماء الورد.
- عصير نصف ليمونه.
- معلقة من زيت الورد.
نتعرف الان علي أقوي وأسهل الطرق لتحضير الكريم الرهيب في تبييض البشرة وكيفية استخدام الكريم علي البشرة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع جميع المكونات الجافة داخل الوعاء ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف علي خليط المكونات الجافة ماء الورد ونخلط جميع المكونات حتي يصبح خليط كريمي.
- ثم نقوم بوضع زيت الورد علي الخليط ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيدا.
- نقوم بغسل البشرة بالماء جيدا ثم ننشفه البشر بشكل مضبوط حتي يصبح الوجه جاهز.
- ثم نضع الخليط علي الوجه وبنظام وبكل سهولة ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بغسل البشرة جيدا ونكرر العملية لحد اخر الشهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.
نصائح تساعد علي تبييض البشرة بكل سهولة
نقدم لكم بعض النصائح الخرافية لتحضير الكريم بكل سهولة دون اضرار جانبية ومكونات طبيعية وهي كالتالي:-
- يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- يفضل استخدام الكريم الموجود في المقال في المساء فقط.
- يجب استخدام مرطبات للبشرة ومبيضة للبشرة في نفس الوقت.
- يجب تكرار الوصفات الطبيعية للحصول علي افضل نتائج.
- يفضل استخدام الكريمات المصنوعة من المكونات الطبيعية .
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نقدم لكم كريم معجزة لتبييض البشرة ، في اقل وقت وبكل سهولة للحصول علي وجه خرافي وجميل جدا، حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاة ويجب الاهتمام بالمظهر من جانب السيدات، ويمكن للكريم تبييض البشرة وشدها وإزالة التجاعيد والقضاء علي معظم مشاكل البشرة بشكل طبيعي جدا من غير استخدام مواد ضارة بالبشرة من حيث الضمان، يعتبر الكريم سحري ومضمون مليون في المية، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن اعداد كريم معجزة لتبييض البشرة للحصول علي بشرة جذابة جدا2021.مكونات عمل كريم معجزة لتبييض البشرة في المنزل بخطوات سهلة
سوف نقدم لكم اليوم المكونات التي سوف يتم من خلالها اعداد اقوي كريم رباني لتفتيح وتبييض البشرة فوري من اول استخدام وهي كالاتي:-
- ثلاث معالق من الزبادي
- معلقة من الحلبة المطحونة.
- معلقتين من النشا.
- ثلاث معالق من الخميرة الفورية.
- معلقة كبيرة من الدقيق.
- نصف كوب من ماء الورد.
- عصير نصف ليمونه.
- معلقة من زيت الورد.
نتعرف الان علي أقوي وأسهل الطرق لتحضير الكريم الرهيب في تبييض البشرة وكيفية استخدام الكريم علي البشرة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع جميع المكونات الجافة داخل الوعاء ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف علي خليط المكونات الجافة ماء الورد ونخلط جميع المكونات حتي يصبح خليط كريمي.
- ثم نقوم بوضع زيت الورد علي الخليط ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيدا.
- نقوم بغسل البشرة بالماء جيدا ثم ننشفه البشر بشكل مضبوط حتي يصبح الوجه جاهز.
- ثم نضع الخليط علي الوجه وبنظام وبكل سهولة ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بغسل البشرة جيدا ونكرر العملية لحد اخر الشهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.
نصائح تساعد علي تبييض البشرة بكل سهولة
نقدم لكم بعض النصائح الخرافية لتحضير الكريم بكل سهولة دون اضرار جانبية ومكونات طبيعية وهي كالتالي:-
- يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- يفضل استخدام الكريم الموجود في المقال في المساء فقط.
- يجب استخدام مرطبات للبشرة ومبيضة للبشرة في نفس الوقت.
- يجب تكرار الوصفات الطبيعية للحصول علي افضل نتائج.
- يفضل استخدام الكريمات المصنوعة من المكونات الطبيعية .
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