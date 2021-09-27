عروض العثيم الاثنين 27 سبتمبر 2021 مهرجان الطازج الأسبوعي

عروض العثيم الاثنين 27 سبتمبر 2021 على الكثير من المنتجات الطازجة أو بعض السلع الأخرى، الكثير ينتظر أحدث عروض أسواق عبد الله العثيم في يوم الاثنين من كل أسبوع، حيث تكون العروض منافسة خاصة على أسعار الخضروات والفواكه، كذلك بعض العروض الأخرى التي تقام على اللحوم، والتي تصل التخفيضات عليها إلى نصف السعر، حيث تكون تحت شعار كيلو عليك وكيلو علينا، أي يستطيع العميل الحصول على كيلو جرام هدية عن كل كيلو جرام يشتريه، تعرف على عروض العثيم اليوم الاثنين الطازج بالتفصيل.

عروض العثيم الاثنين 27 سبتمبر 2021

تجدون في عروض الاثنين الكثير من الأسعار المنافسة على الخضروات والفواكه، احصل على كيلو جرام هدية مع كل كيلو تقوم بشرائه، تشمل عروض اليوم الكثير من المنتجات، فنجد أن البصل الأحمر بسعر 7 ريالات، وتحصل على كيلو هدية، كما وصل سعر الخيار 5.95 ريال سعودي مع كيلو آخر هدية أيضاً، إلى جانب أسعار الطماطم والفلفل الأخضر والباذنجان والليمون والبطاطا الحلوة والتي تُعرض اليوم بسعر التكلفة.

ومن الفواكه الموسمية تجد المانجو والعنب الأحمر، والرمان والذي أصبح سعره في العرض 5.95 ريال للكيلو مع كيلو هدية أيضاً، وإلى جانب الفواكه التي تجدونها طول العام أيضاً مثل الموز والتفاح والبرتقال بأسعار منافسة جداً وفي عرض اليوم هي بسعر التكلفة، أما عن أسعار التمر اليوم في العثيم فيمكنك الحصول على عرض علبة تمر تمارا السكري بسعر 18.95 للكيلو مع كيلو هدية.

ولعشاق القهوة يمكنكم الحصول على 2 كيلو جرام من حبوب القهوة البرازيلية الفاتحة بسعر كيلو واحد، أو شراء حبوب القهوة الهرري العربي بسعر التكلفة، الكثير من العروض الأخرى تنتظرك في قسم العطارة والمكسرات وتشمل الهيل والذرة المالح وفلفل أسود مطحون وسميد خشن من ماركة زود “احد منتجات العثيم”.

يقدم مخبز العثيم المميز الكثير من العروض الأخرى والتي تشمل التورتات والبسبوسة والكرواسون بالزبدة والدوناتس وفطائر الشاي، إلى جانب الكثير من العروض الأخرى التي يمكنكم تصفحها.

عروض العثيم اليوم الاثنين عرض الطازج الأسبوعي

فيما يلي أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين عرض الطازج الاسبوعي: