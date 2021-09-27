ايه اللي ممكن يعمله فيتامين F لبشرتك .. واهم مصادره

فيتامين F من الفيتامينات اللي فوايد جمالية كتير للبشرة ، وكلنا عارفين ان الفيتامينات عموما كلها مفيدة لصحة بشرتنا ، ولكن الفيتامين ده بشكل خاص ليه فوايد مهمة جدا للبشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد فيتامين F للبشرة ، وهنشوف مع بعض اهم مصادره.

ايه هو فيتامين F؟

فيتامين F هو عبارة عن مزيج من اتنين من الاحماض الدهنية الاساسية ، وهما حمض اللينوليك وحمض الفا لينولينيك ، الاولاني معروف باسم اوميجا 6 ، والتاني اوميجا 3 ، ولان الجسم ميقدرش يصنع العناصر الغذائية دي فهي بتتمسى بالاحماض الدهنية الاساسية.

والاحماض الدهنية دي ضرورية لنمو الدماغ ووظائف الجسم بشكل عام ، وهنلاقيه متوفر بشكل كبير في الزيوت النباتية زي زيت فول الصويا, الزيتون, الذرة, بذور الكتان, المكسرات, البذور ، بما فيهم بذور عباد الشمس, الجوز, اللوز, وبذور الشيا.

فوايد فيتامين F للبشرة:

1- بيعزز وظيفة حاجز البشرة:

الجلد بيحتوي على طبقات متعددة ، والطبقة الخارجية بتكون وظيفتها حماية الجلد من الملوثات البيئية ومسببات الامراض ، والطبقة دي بتتسمى بحاجز الجلد ، الاحماض الدهنية الاساسية تعتبر اللبنات الاساسية للجلد اللي بتساعد على التئام الجروح والقروح ، بالاضافة انها بتساعد على تحسين وظيفة حاجز الجلد والمساعدة في اصلاحه.

2- بيرجع رطوبة الجلد:

فيتامين F هو المكون الرئيسي للسيراميد ، وهي مواد شمعية في زيوت البشرة ، وبالتالي ده بيساعد على ترطيب سطح الجلد ، لان الجلد لو ما انتجش كمية كفاية من الزهم او زيوت البشرة هيتعرض للجفاف.

3- بيساعد في منع حب الشباب:

الدراسات اثبتت ان الاحماض الدهنية ممكن انها تقلل من مشكلة حب الشباب ، لان الاحماض الدهنية ضرورية لخلايا الجلد ، وممكن انها تساعد على اصلاح الضرر ، ولكن ضروري تستشيري دكتور الجلدية قبل استخدام فيتامين F لعلاج حب الشباب ، لان الفيتامين ممكن ميبقاش فعال مع البشرة الدهنية ويأدي لظهور البثور والعيوب.

4- ممكن يعالج الامراض الجلدية الالتهابية:

احماض اوميجا 3 الموجودة في فيتامين F ممكن انها تساعد في علاج الامراض الجلدية الالتهابية زي الصدفية, التهاب الجلد, فرط الحساسية للتلامس والاشعة فوق البنفسجية ، ودي واحدة من الاسباب لاستخدام الاحماض الدهنية اوميجا 3 في علاجات ما بعد التقشير ، لانها بتسمح للجلد انه يتعافى بسرعة وبتساعد على تخفيف الالم ، وكمان الاحماض الدهنية ممكن انها تقلل من حساسية الجلد والالتهاب الناتج عنه.

5- ممكن انه يقلل من علامات الشيخوخة:

فيتامين F ممكن انه يساعد على تقليل علامات الشيخوخة ، بما فيهم التجاعيد او الخطوط الرفيعة.

6- ممكن يحمي من اشعة الشمس:

التعرض المفرط لاشعة الشمس فوق البنفسجية ممكن يسبب حروق الشمس ، واظهرت الدراسات ان احماض اوميجا 3 الدهنية ممكن انها تساعد على تقليل الاثار السيئة للاشعة فوق البنفسجية ، وممكن انها تقلل كمان من خطر الاصابة بسرطان الجلد.

ازاي تستخدمي فيتامين F للبشرة؟

على الرغم انه بينصح دايما باستخدام فيتامين F على البشرة الجافة او المسنة ، الا انه فعال على جميع انواع البشرة تقريبا ، لانه مكون اساسي للبشرة ، وتقدري تستخدميه مرتين في اليوم لتحقيق اقصى فايدة منه.

ممكن تعتمدي على الكريمات, السيروم, الزيوت اللي بتحتوي على فيتامين F ، وممكن كمان تستخدمي الزيوت النقية اللي بتحتوي على اوميجا 3 واوميجا 6 الدهنية ، وبننصحك تستخدميه بالتدريج ، ممكن تبدأي بمرة واحدة في اليوم عشان تشوفي بشرتك هتستجيب ليه ازاي ، وبعدها تقدري تظبطي عدد مرات الاستخدام حسب النتيجة.

اهم مصادر فيتامين F:

تقدري تستفادي من فيتامين F من خلال النظام الغذائي الغني بفيتامين F ، ومن اهم مصادره.

– الافوكادو.

– كل انواع البراعم.

– اللوز والجوز.

– بذور الشيا.

– بذور عباد الشمس.

– زيت فول الصويا, زيت الزيتون, زيت الذرة.

– بذور الكتان وزيت بذور الكتان.

– الاسماك.

– البيض.

– اللحوم.

– منتجات الالبان.

الاثار الجانبية لفيتامين F:

فيتامين F لحد دلوقتي مالوش اثار جانبية مثبتة ، ولكن مع ذلك ينصح انك تعملي اختبار باضافة الفيتامين لروتين العناية بالبشرة بتاعك ، لو مافيش اي رد فعل منه ، تقدري تستخدميه مرتين في اليوم الصبح وبالليل.

لو المنتج اللي انتي بتستخدميه بيحتوي على مكونات نشطة تانية زي فيتامين C او الريتينول ، لازم تكوني حذره اكتر في الاستخدام ، على سبيل المثال ، الريتينول الانسب استخدامه وقت النوم والمفروض مايستخدمش يوميا.

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