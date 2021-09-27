أسرار تحضير دجاج كنتاكي بالوصفة الأصلية السرية في البيت

يعتبر دجاج كنتاكي من أشهر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الشباب في جميع أنحاء العالم، حيث أن كنتاكي يمتلك سلسلة كبيرة جداً من الفروع في جميع دول العالم، ويتميز بالخلطة السرية والتي تتميز بالمذاق المميز واللذيذ، وترغب جميع الأمهات في معرفة هذا السر لتحضيره في البيت لأولادها بكل سهولة وبأقل تكلفة، وكذلك الاطمئنان على صحة أولادها، بدلاً من تناول الطعام في الخارج، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره الأصلية بالخطوات في البيت. طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت المقادير: 10 قطع من الدجاج.

2 كوب وربع من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة وربع من البابركيا.

2 ملعقة صغيرة وربع من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة من الريحان صغيرة.

ملعقة من الزنجبيل الناعم صغيرة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

3 بيضة.

زيت للتحمير. طريقة التحضير: في وعاء صغير نقوم بخفق البيض بشكل جيد جداً.

وفي وعاء آخر نضع الدقيق ونضيف له الملح والفلفل والبابريكا والجوزة الطيب والزعتر والريحان والثوم البودرة.

نقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها جيداً.

نقوم بوضع الدجاج في البيض، وبعد ذلك نضعه في خليط الدقيق، ونغطيه بالكامل.

نترك الدجاج بعد ذلك في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يأخذ النكهة.

ونضعه من جديد في البيض ثم الدقيق.

وفي طاسة على النار بها زيت غزير نضع قطع الدجاج، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي وتستوي. طريقة عمل دجاج كنتاكي زنجر في البيت طريقة عمل دجاج كنتاكي زنجر في البيت المقادير: نصف كيلو من الصدور مقطعة إلى مكعبات.

كوب ونصف كوب من الدقيق.

2/3 كوب من النشا.

كوب ماء.

2 كوب كورن فليكس.

1/2 كوب من الزبادي.

بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة مستردة.

2 ملعقة كبيرة سويت شيلي صوص.

2 ملعقة كبيرة صلصة فلفل حار.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة تحضير: في وعاء كبير نضع الدجاج ونضيف له الملح والفلفل والبابريكا والزبادي والمستردة وصوص الفلفل الحار والسويت شيلي، ونقلب جيداً.

نترك الدجاج في الثلاجة ليلة كاملة.

في وعاء كبير نمزج الدقيق والبيض والنشا والملح والفلفل والبيكنج باودر، ونضيف الماء تدريجياً.

نضع الدجاج في خليط الدقيق ثم نغطيه بالكورن فليكس ونقليه. الوسوم

يعتبر دجاج كنتاكي من أشهر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الشباب في جميع أنحاء العالم، حيث أن كنتاكي يمتلك سلسلة كبيرة جداً من الفروع في جميع دول العالم، ويتميز بالخلطة السرية والتي تتميز بالمذاق المميز واللذيذ، وترغب جميع الأمهات في معرفة هذا السر لتحضيره في البيت لأولادها بكل سهولة وبأقل تكلفة، وكذلك الاطمئنان على صحة أولادها، بدلاً من تناول الطعام في الخارج، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره الأصلية بالخطوات في البيت. طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت المقادير: 10 قطع من الدجاج.

2 كوب وربع من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة وربع من البابركيا.

2 ملعقة صغيرة وربع من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة من الريحان صغيرة.

ملعقة من الزنجبيل الناعم صغيرة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

3 بيضة.

زيت للتحمير. طريقة التحضير: في وعاء صغير نقوم بخفق البيض بشكل جيد جداً.

وفي وعاء آخر نضع الدقيق ونضيف له الملح والفلفل والبابريكا والجوزة الطيب والزعتر والريحان والثوم البودرة.

نقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها جيداً.

نقوم بوضع الدجاج في البيض، وبعد ذلك نضعه في خليط الدقيق، ونغطيه بالكامل.

نترك الدجاج بعد ذلك في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يأخذ النكهة.

ونضعه من جديد في البيض ثم الدقيق.

وفي طاسة على النار بها زيت غزير نضع قطع الدجاج، ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي وتستوي. طريقة عمل دجاج كنتاكي زنجر في البيت طريقة عمل دجاج كنتاكي زنجر في البيت المقادير: نصف كيلو من الصدور مقطعة إلى مكعبات.

كوب ونصف كوب من الدقيق.

2/3 كوب من النشا.

كوب ماء.

2 كوب كورن فليكس.

1/2 كوب من الزبادي.

بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة مستردة.

2 ملعقة كبيرة سويت شيلي صوص.

2 ملعقة كبيرة صلصة فلفل حار.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة تحضير: في وعاء كبير نضع الدجاج ونضيف له الملح والفلفل والبابريكا والزبادي والمستردة وصوص الفلفل الحار والسويت شيلي، ونقلب جيداً.

نترك الدجاج في الثلاجة ليلة كاملة.

في وعاء كبير نمزج الدقيق والبيض والنشا والملح والفلفل والبيكنج باودر، ونضيف الماء تدريجياً.

نضع الدجاج في خليط الدقيق ثم نغطيه بالكورن فليكس ونقليه.

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