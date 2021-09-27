اصنعي اللانشون البيتي في الخلاط بكل سهولة أحلي من الجاهز بكتير

تبحث الكثير من الأمهات لعمل اللانشون البيتي في المنزل بكل سهولة، بدل من شرائه من الخارج بأسعار باهظة الثمن ولتضمن السلامة لأسرتها، فهو من الأطعمة التي يقبل عليها الأطفال كثيراً فهم يعشقون تناول سندويتشات اللانشون ويفضلون تناولها في أوقات المدرسة، وهو طعم صحي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، ولكن إذا تم عمله في البيت بطريقة صحيحة ونظيفة، كما يحتوي على الزيتون الذي يعطي له مذاق مختلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل اللانشون البيتي في الخلاط بكل سهولة أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات اللانشون البيتي مكونات اللانشون البيتي توجد مكونات بسيطة لعمل لانشون سهل وسريع سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ربع كيلو من اللحمة المفرومة. ٥ بيضات. نصف كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ملعقة كبيرة من البصل البودرة. ٥ مثلثات من الجبنة. طبق صغير من الزيتون المخلي. ملعقة كبيرة من الفلفل الحصي. ملعقتين من النشا. نصف كوب من الزيت. نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر. ٢ مكعب كبير من المرقة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من الببريكا. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل اللانشون البيتي في الخلاط بكل سهولة مثل الجاهز وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع اللحمة المفرومة، والبيض، والجبنة، والزيت ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

ثم نضيف البصل البودرة، والثوم البودرة، والبهارات، والتوابل ونخفق مرة أخرى.

نضيف النشا، ولون الطعام، والدقيق ونستمر بالخفق كي يصبح الخليط ثقيل القوام وناعمة للغاية.

ثم ضع الزيتون، والفلفل الحصي على الخليط ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعض.

نحضر وعاء على شكل اسطوانة ونصب به الخليط، ثم نضع حلة كبيرة على النار، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي جيداً.

ثم نقوم بوضع الوعاء في الحلة ونغطيها لمدة ساعة كاملة حتى ينضج ويستوي جيداً.

ثم نخرج الوعاء من الماء الساخن نتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

بعد ذلك نقوم بتقديمه بجانب الجبنة الرومي وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل اللانشون البيتي بالمنزل سوف نتعرف على نصائح بسيطة حتى نحصل على لانشون مثل الجاهز تماماً وهى كما يلي:- فرم اللحمة جيداً قبل وضع في الخلاط. يفضل تسخين الماء جيداً قبل وضع الخليط. ترك الخليط على النار لمدة ساعة كاملة حتى ينضج تماماً. وضع النشا الخليط يعطي له قوام متماسك. وضع الفلفل الحصي والزيتون على حسب رغبتك. الوسوم

تبحث الكثير من الأمهات لعمل اللانشون البيتي في المنزل بكل سهولة، بدل من شرائه من الخارج بأسعار باهظة الثمن ولتضمن السلامة لأسرتها، فهو من الأطعمة التي يقبل عليها الأطفال كثيراً فهم يعشقون تناول سندويتشات اللانشون ويفضلون تناولها في أوقات المدرسة، وهو طعم صحي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، ولكن إذا تم عمله في البيت بطريقة صحيحة ونظيفة، كما يحتوي على الزيتون الذي يعطي له مذاق مختلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل اللانشون البيتي في الخلاط بكل سهولة أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات اللانشون البيتي مكونات اللانشون البيتي توجد مكونات بسيطة لعمل لانشون سهل وسريع سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ربع كيلو من اللحمة المفرومة. ٥ بيضات. نصف كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ملعقة كبيرة من البصل البودرة. ٥ مثلثات من الجبنة. طبق صغير من الزيتون المخلي. ملعقة كبيرة من الفلفل الحصي. ملعقتين من النشا. نصف كوب من الزيت. نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر. ٢ مكعب كبير من المرقة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من الببريكا. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل اللانشون البيتي في الخلاط بكل سهولة مثل الجاهز وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع اللحمة المفرومة، والبيض، والجبنة، والزيت ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

ثم نضيف البصل البودرة، والثوم البودرة، والبهارات، والتوابل ونخفق مرة أخرى.

نضيف النشا، ولون الطعام، والدقيق ونستمر بالخفق كي يصبح الخليط ثقيل القوام وناعمة للغاية.

ثم ضع الزيتون، والفلفل الحصي على الخليط ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعض.

نحضر وعاء على شكل اسطوانة ونصب به الخليط، ثم نضع حلة كبيرة على النار، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي جيداً.

ثم نقوم بوضع الوعاء في الحلة ونغطيها لمدة ساعة كاملة حتى ينضج ويستوي جيداً.

ثم نخرج الوعاء من الماء الساخن نتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

بعد ذلك نقوم بتقديمه بجانب الجبنة الرومي وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل اللانشون البيتي بالمنزل سوف نتعرف على نصائح بسيطة حتى نحصل على لانشون مثل الجاهز تماماً وهى كما يلي:- فرم اللحمة جيداً قبل وضع في الخلاط. يفضل تسخين الماء جيداً قبل وضع الخليط. ترك الخليط على النار لمدة ساعة كاملة حتى ينضج تماماً. وضع النشا الخليط يعطي له قوام متماسك. وضع الفلفل الحصي والزيتون على حسب رغبتك.

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