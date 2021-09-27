اعملي عجينة السمبوسك المقرمشة في البيت بكل سهولة وبمكونات من البيت

السمبوسك تعتبر من أكثر أنواع المقبلات، التي يتناولها معظم الأشخاص بكثرة، لأنها تتميز بطعم مقرمش ولذيذ، ورائحة رائعة، كما يجعل جميع النساء يريدون معرفة مكوناته وتحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات: 2 كوب كبير من الطحين.

كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة. طريقة التحضير امزجي الماء مع زيت الذرة، ومقدار الملح جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ضيفي مقدار الطحين بعد نخله تدريجيا إلى خليط زيت الذرة، ثم ضعي الخليط جانبا، ثم قلبي جميع المكونات جيدا. اتركي الخليط يبرد تماما، ثم اعجني الخليط حتى يصبح عجينة ناعمة. ضعي العجينة جانبا لمدة ربع ساعة، ثم قومي بفردها على منضدة نظيفة، حتى تصبح رقيقة. قومي بتقطيع العجينة إلى عدة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل حشوات مختلفة للسمبوسك طريقة التحضيرطريقة عمل حشوات مختلفة للسمبوسك مكونات حشوة اللحم بالخضار ربع كيلو لحم بقري مفروم.

8 ملاعق كبيرة من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب صغير من شرائح الجزر المسلوق.

60 جرام بازلاء مسلوقة.

نصف كوب صغير من شرائح الطماطم الصغيرة.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

6 جرام من بهارات اللحم.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

5 جرام من مسحوق الزنجبيل المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

رشة من الملح. طريقة التحضير اسكبي مقدار الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يسخن. بعد ذلك ضيفي البصل إلى الوعاء، ثم قلبيه حتى يذبل. ضعي الثوم فوق البصل، ثم اخلطيهم، ثم ضيفي إليهم اللحم، والطماطم، وجميع التوابل، وباقي المكونات، ثم قلبي جميع المكونات، ثم اتركيهم حتى ينضج اللحم. وزعي الخليط على عجينة السمبوسك، ثم قومي بلفها، ثم ضعيها في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تنضج، وتصبح السمبوسك جاهزة للتقديم. نصائح لنجاح السمبوسك انخلي مقدار الطحين جيدا، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. استخدمي ضعف جميع المكونات، اذا كنتي ترغبين في عمل كمية مضاعفة. طريقة التحضيرنصائح لنجاح السمبوسك الوسوم

السمبوسك تعتبر من أكثر أنواع المقبلات، التي يتناولها معظم الأشخاص بكثرة، لأنها تتميز بطعم مقرمش ولذيذ، ورائحة رائعة، كما يجعل جميع النساء يريدون معرفة مكوناته وتحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات: 2 كوب كبير من الطحين.

كأس كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة. طريقة التحضير امزجي الماء مع زيت الذرة، ومقدار الملح جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ضيفي مقدار الطحين بعد نخله تدريجيا إلى خليط زيت الذرة، ثم ضعي الخليط جانبا، ثم قلبي جميع المكونات جيدا. اتركي الخليط يبرد تماما، ثم اعجني الخليط حتى يصبح عجينة ناعمة. ضعي العجينة جانبا لمدة ربع ساعة، ثم قومي بفردها على منضدة نظيفة، حتى تصبح رقيقة. قومي بتقطيع العجينة إلى عدة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل حشوات مختلفة للسمبوسك طريقة التحضيرطريقة عمل حشوات مختلفة للسمبوسك مكونات حشوة اللحم بالخضار ربع كيلو لحم بقري مفروم.

8 ملاعق كبيرة من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب صغير من شرائح الجزر المسلوق.

60 جرام بازلاء مسلوقة.

نصف كوب صغير من شرائح الطماطم الصغيرة.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

6 جرام من بهارات اللحم.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

5 جرام من مسحوق الزنجبيل المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

رشة من الملح. طريقة التحضير اسكبي مقدار الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يسخن. بعد ذلك ضيفي البصل إلى الوعاء، ثم قلبيه حتى يذبل. ضعي الثوم فوق البصل، ثم اخلطيهم، ثم ضيفي إليهم اللحم، والطماطم، وجميع التوابل، وباقي المكونات، ثم قلبي جميع المكونات، ثم اتركيهم حتى ينضج اللحم. وزعي الخليط على عجينة السمبوسك، ثم قومي بلفها، ثم ضعيها في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تنضج، وتصبح السمبوسك جاهزة للتقديم. نصائح لنجاح السمبوسك انخلي مقدار الطحين جيدا، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. استخدمي ضعف جميع المكونات، اذا كنتي ترغبين في عمل كمية مضاعفة. طريقة التحضيرنصائح لنجاح السمبوسك

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