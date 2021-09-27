أبسط طريقة لعمل صينية الكوسا باللحمة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

تعد صينية الكوسا باللحمة ، من أشهي وألذ الأطباق التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لأنها تتميز بأنها من الأكلات سريعة التحضير، وهي أكلة للذيذة وصحية ومفيدة جداً للجسم، لأنها تحتوي علي مجموعة كبيرة من البروتينات والمعادن، وهي أكلة تتميز بمذاق خاص ورائع جداً، ويعشقها الكثير من الكبار والصغار، والكوسا غنية بالمنجنيز الذي يساعد بشكل غير مباشر علي تكوين الكولاجين، الذي يعين علي الحفاظ علي صحة الجلد، وتناول الكوسا يقلل من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد، وتحتوي أيضاً علي العديد من العناصر المفيدة للجسم مثل فيتامين ج و أ، وهي غنية بالزنك وهو من العناصر المهمة للنمو الشعر، وهي لها فوائد عديدة وفي كل المجالات مثل البشرة والشعر والجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صينية الكوسا باللحمة في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل صينية الكوسا باللحمة

تتكون هذه الأكلة اللذيذة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-

كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

4 حبات من الكوسا متوسطة الحجم مقطع دوائر.

5 حبات من الطماطم مقطع مربعات.

2 حبة كبيرة من البصل مقطع شرائح.

فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير صينية الكوسا باللحمة في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بتسوية اللحمة في ماء وملح وورق للورا، ثم نقوم بإحضار صينية مدورة، ونضعها علي نار متوسطة. ثم نضع بها معلقة كبيرة من الزيت النباتي، وعندما يسخن الزيت نضيف البصل والفلفل الأخضر، ونبدأ نقلب حتي يذبل، ثم نضيف الفلفل الأسود والكزبرة. بعد ذلك نضع عليهم الطماطم ونضع عليهم معلقة كبيرة من الشوربة، ونتركهم حتي الغليان لمدة 5 دقائق، ثم نأخذ منهم نصف الكمية ونتركها جانباً. ثم نقوم بوضع قطع اللحم المسلوقة، ونضيف فوقها الكوسا ثم نسكب عليها باقي كمية الخليط، ونقوم بسكب الشوربة عليهم حتي تغطي الخضار. نتركهم علي نار عالية حتي الغليان لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بإدخال الصينية في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 ونتركها حتي تأخذ الون الذهبي. بعد كدة نقوم بإخراج الصينية من الفرن، وتقدم بالهناء والشفاء بجانب الأرز وسلطة الخضار.

فوائد الكوسا للبشرة والشعر والجسم

هناك فوائد كثيرة ومتعددة للكوسا سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-