طريقة كفتة البطاطس باللحمة مقرمشة وبمذاق لذيذ وبدون أمتصاص زيت

طريقة كفتة البطاطس باللحمة، دائمًا ماتقع كل ربة منزل، في حيرة اختيار الاكل المناسب في كل يوم، وتفضل دائمًا عمل الاكلات السهلة المميزة، والمفيدة أيضًا لأولادها، ومن أهم الأكلات السريعة اللذيذة هي عمل كفتة البطاطس المقرمش والتي يمكن حشوها سواء بالجبنة الموتزاريلا، أو باللحمة المفرومة، ولذلك سنتعرف اليوم على طريقة تجهيز كفتة البطاطس السريعة من خلال هذا المقال. طريقة كفتة البطاطس باللحمة طريقة كفتة البطاطس باللحمة بمكونات بسيطة وغير مكلفة يتم تحضير كفتة البطاطس اللذيذة و خطوات تجهيزها كالآتي: المكونات كيلو من البطاطس صغيرة والمسلوقة جيدًا.

ربع كيلو من البقسماط المطحون.

أربع بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة فلفل اسود.

ورشة زعتر.

رشة ملح.

ربع كيلو من اللحم المفرومة المعصجة.

رشة من الشطة.

كوب دقيق. طريقة التحضير والتجهيز: في البداية لابد من التأكد من سلق البطاطس جيدًا ثم تقشيرها، ثم هرسها جيدًا بدون حتى تكون عجينة. أضيفي إلى البطاطس البهارات التي تم تجهيزها، وهي الملح، والفلفل الأسود، والشطة، والكمون، والزعتر، واخلطي جيدًا حتى تتبل كل الكمية جيدًا. أضيفي إليها بيضتين واعجني مرة اخرى. كوري البطاطس الى كور صغيرة الحجم. في داخل كل كورة ضعي ملعقة صغيرة من اللحم، ثم تغلق الكورة جيدًا ثم اصبع على شكلك كفته. تكرر هذا العمل حتى ننتهي من كل الكمية الموجودة. احضري طبق وضعي به البقسماط، وطبق آخر اخفقي به البيضتان، وطبق آخر به الدقيق. اغمسي كل واحدة من الكفتة في الدقيقة ثم في البيض ثم في البقسماط حتى تغطى تمامًا. أعيدي هذه الخطوات أيضًا مع كل الكمية. في مقلاة بها زيت غزير ساخن ضعي الكفتة، زاخفضيةالنار حتى تنضج وتغير لونها إلى اللون الذهبي، هكذا تم تجهيزها ويمكن تناولها ساخنة الآن. بطاطس بالجبنة واللحمة المفرومة: بطاطس بالجبنة واللحمة المفرومة: المكونات: 3 حبات من البطاطس مسلوقة ومهروسة.

كوب من الجبن الشيدر السايحة.

نص كوب من اللحم المفرومة المستوية والجاهزة.

زيت للقلي.

ملعقتان كبار من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة فلفل أسود.

رشه كمون.

فصان من الثوم. طريقة التحضير: أحضري وعاء وقومي بوضع البطاطس وجميع التوابل والجبن الشيدر مع بعض واخلطيهم جيداً. قومي بوضع كمية قليلة من البطاطس في أيدك وضعي حبه قليلة من اللحم وأضيفي كمية قليلة مرة أخري من البطاطس واصنعيهم على شكل أصابع طويلة. استمري في هذا الوضع حتى يتم نفاذ كمية البطاطس وقومي بوضع الزيت في المقلاة حتى يسخن. أحضري طبق وقومي بوضع البيضة وضيفي الفلفل الأسود والملح ووعاء أخر في الدقيق وقومي بتغميس البطاطس في البيض وفي الدقيق. قومي بوضع البطاطس في الزيت حتى تحمر ويصبح لونها مائل إلي الذهبي. أحضري طبق التقديم ثم قومي بوضع البطاطس بعد خروجها من الزيت فوراً. الوسوم

طريقة كفتة البطاطس باللحمة، دائمًا ماتقع كل ربة منزل، في حيرة اختيار الاكل المناسب في كل يوم، وتفضل دائمًا عمل الاكلات السهلة المميزة، والمفيدة أيضًا لأولادها، ومن أهم الأكلات السريعة اللذيذة هي عمل كفتة البطاطس المقرمش والتي يمكن حشوها سواء بالجبنة الموتزاريلا، أو باللحمة المفرومة، ولذلك سنتعرف اليوم على طريقة تجهيز كفتة البطاطس السريعة من خلال هذا المقال. طريقة كفتة البطاطس باللحمة طريقة كفتة البطاطس باللحمة بمكونات بسيطة وغير مكلفة يتم تحضير كفتة البطاطس اللذيذة و خطوات تجهيزها كالآتي: المكونات كيلو من البطاطس صغيرة والمسلوقة جيدًا.

ربع كيلو من البقسماط المطحون.

أربع بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة فلفل اسود.

ورشة زعتر.

رشة ملح.

ربع كيلو من اللحم المفرومة المعصجة.

رشة من الشطة.

كوب دقيق. طريقة التحضير والتجهيز: في البداية لابد من التأكد من سلق البطاطس جيدًا ثم تقشيرها، ثم هرسها جيدًا بدون حتى تكون عجينة. أضيفي إلى البطاطس البهارات التي تم تجهيزها، وهي الملح، والفلفل الأسود، والشطة، والكمون، والزعتر، واخلطي جيدًا حتى تتبل كل الكمية جيدًا. أضيفي إليها بيضتين واعجني مرة اخرى. كوري البطاطس الى كور صغيرة الحجم. في داخل كل كورة ضعي ملعقة صغيرة من اللحم، ثم تغلق الكورة جيدًا ثم اصبع على شكلك كفته. تكرر هذا العمل حتى ننتهي من كل الكمية الموجودة. احضري طبق وضعي به البقسماط، وطبق آخر اخفقي به البيضتان، وطبق آخر به الدقيق. اغمسي كل واحدة من الكفتة في الدقيقة ثم في البيض ثم في البقسماط حتى تغطى تمامًا. أعيدي هذه الخطوات أيضًا مع كل الكمية. في مقلاة بها زيت غزير ساخن ضعي الكفتة، زاخفضيةالنار حتى تنضج وتغير لونها إلى اللون الذهبي، هكذا تم تجهيزها ويمكن تناولها ساخنة الآن. بطاطس بالجبنة واللحمة المفرومة: بطاطس بالجبنة واللحمة المفرومة: المكونات: 3 حبات من البطاطس مسلوقة ومهروسة.

كوب من الجبن الشيدر السايحة.

نص كوب من اللحم المفرومة المستوية والجاهزة.

زيت للقلي.

ملعقتان كبار من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

ملعقة فلفل أسود.

رشه كمون.

فصان من الثوم. طريقة التحضير: أحضري وعاء وقومي بوضع البطاطس وجميع التوابل والجبن الشيدر مع بعض واخلطيهم جيداً. قومي بوضع كمية قليلة من البطاطس في أيدك وضعي حبه قليلة من اللحم وأضيفي كمية قليلة مرة أخري من البطاطس واصنعيهم على شكل أصابع طويلة. استمري في هذا الوضع حتى يتم نفاذ كمية البطاطس وقومي بوضع الزيت في المقلاة حتى يسخن. أحضري طبق وقومي بوضع البيضة وضيفي الفلفل الأسود والملح ووعاء أخر في الدقيق وقومي بتغميس البطاطس في البيض وفي الدقيق. قومي بوضع البطاطس في الزيت حتى تحمر ويصبح لونها مائل إلي الذهبي. أحضري طبق التقديم ثم قومي بوضع البطاطس بعد خروجها من الزيت فوراً.

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