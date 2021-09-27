طريقة عمل كيكة بعصير المانجو اللذيذة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل

تعد كيكة المانجو من ألذ أنواع الكيك التي يمكن تقديمها في فصل الصيف للتحلية، وهي من الحلويات التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة المانجو الشهية في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ويمكن تزيينها بقطع المانجو اللذيذة والكريمة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة المانجو الشهية في المنزل.

مقادير عمل كيكة المانجو

تحتوي كيكة المانجو على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الحليب.

كوب من السكر.

٢ حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من نكهة المانجو.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ربع كوب من عصير المانجو.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة المانجو الشهية في المنزل هيا ربنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخلط الزبدة والسكر جيداً، ثم نقوم بإضافة البيض ونستمر بالخفق لمدة دقيقة كاملة. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا ونكهة المانجو ونستمر في التقليب، ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر والملح على الخليط مع إضافة الحليب بشكل تدريجي. ثم نقوم بإضافة الزبدة مع عصير المانجو مع الخلط حتى نحصل على خليط متجانس . بعد ذلك نقوم بدهن القالب بالسمن ونرشها بالدقيق ثم نسكب عليها خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ ثم نضعها على طبق التقديم ويمكن تزيينها بالكريمة والمانجو وتصبح جاهزة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكريمة