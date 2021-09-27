الآن تعرفي على أفضل طريقة لتحضير صبغة الشعر باللون البني المحمر بأسهل المكونات وأقلها تكلفة

تريد الكثير من النساء أن تقم بصبغ شعرهن باللون البني المحمر، لكنهن يرغبون في معرفة الطريقة التي من خلالها يستطيعون القيام بهذا الأمر، هذا بالإضافة إلى أنهن لا يعرفون كيفية الحصول على تلك الدرجة من هذا اللون، لذا ففيما بعد سنقوم بسرد جميع المعلومات الخاصة بتلك الصبغة بأقل التكلفة وأبسط المكونات، حيث أن هذا اللون سوف يقوم بإعطائك أناقة ومظهر رائع وخلاب، فقط قومي بمتابعة تلك المقالة للنهاية.

إنه حتى تحصلين على صبغة الشعر ذو اللون البني المحمر لا بد أن يكون لديك جميع المكونات التي ستقوم بمساعدتك على القيام بذلك الأمر بشكل سلس، وتلك المكونات تتشكل في كل ما يلي:

مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر

بودرة صبغة الشعر ويجب أن تكون باللون البني.

1 ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

ملعقة شاي أحمر

أولاً لا بد أن تقومي بمزج جميع المكونات معاً.

بعد ذلك قومي بترك الخليط جانباً، ومن ثم قومي بغسل الشعر جيداً.

بعدها قومي بتجفيف الشعر من الماء، ومن ثم قومي بتوزيع المزيج على الشعر.

بعد ذلك قومي بتغطية شعركِ جيداً، ولا بد أن تبتعدي عن تعريضه للهواء.

بعدها قومي بوضع قطعة مصنوعة من القماش قطنية مبللة بالماء الساخن على غطاء الرأس.

بعد ذلك قومي بترك الشعر حتى مرور فترة تتراوح بين 3-4 ساعات.

في النهاية قومي بغسل الشعر، وهكذا تكوني قد حصلتي على صبغة الشعر باللون البني المحمر.

بإمكانك صبغ شعركِ باللون البني المحمر من منزلك بكل سهولة، ولكن لا بد من الالتزام بعدة نصائح قبل أن تقومي بتحضير تلك الصبغة وذلك حتى يسير الأمر بصورة جيدة وكذلك حتى تحصلين على أفضل النتائج الفعالة والمرضية ومن ضمن هذه النصائح كل ما يلي: