طريقة عمل صينية الكفتة بالصلصة بالتتبيلة السحرية وأحلى من المطاعم

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صينية الكفتة بالصلصة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالتتبيلة السحرية بكل سهولة، وبمذاق لا يوصف أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بفائدتها الصحية أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كفتة داود باشا بالصلصة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية الكفتة بالصلصة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات صينية الكفتة بالصلصة
تتكون صينية الكفتة بالصلصة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- كيلو لحمة مفرومة.
- حبة بصلة متوسطة مبشورة.
- ربع كول بقدونس مفروم ناعم.
- ربع كوب بقسماط.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
- بيضة.
مقادير الصلصة
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 حبة بصل شرائح.
- 6 حبات طماطم مقشرة ومفرومة ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- كوب ونصف ماء.
- ملعقتين كبار دبس الرمان (اختياري).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية الكفتة بالصلصة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والبصلة المبشورة والبقدونس المفروم ناعم والبقسماط والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والقرفة والبيضة، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نشكل فيها الكفتة أصابع.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة (ومن الممكن أن تقلي الكفتة على النار).
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر البصل.
- ثم نضيف معجون الطماطم والطماطم المفرومة ناعم والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، ثم نقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف الماء ودبس الرمان، ثم نقلب من قت لآخر ونترك الصوص يغلي.
- بعد ذلك نسكب الصوص في صينية فرن، ثم نرص فوقه الكفتة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
- ثم نخرج صينية الكفتة بالصلصة من الفرن، ثم نقدم الكفتة بالصلصة في طبق التقديم
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
صينية الكفتة بالصلصة ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالتتبيلة السحرية بكل سهولة، وبمذاق لا يوصف أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بفائدتها الصحية أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كفتة داود باشا بالصلصة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية الكفتة بالصلصة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات صينية الكفتة بالصلصة
تتكون صينية الكفتة بالصلصة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- كيلو لحمة مفرومة.
- حبة بصلة متوسطة مبشورة.
- ربع كول بقدونس مفروم ناعم.
- ربع كوب بقسماط.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
- بيضة.
مقادير الصلصة
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 حبة بصل شرائح.
- 6 حبات طماطم مقشرة ومفرومة ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- كوب ونصف ماء.
- ملعقتين كبار دبس الرمان (اختياري).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية الكفتة بالصلصة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والبصلة المبشورة والبقدونس المفروم ناعم والبقسماط والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والقرفة والبيضة، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نشكل فيها الكفتة أصابع.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة (ومن الممكن أن تقلي الكفتة على النار).
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر البصل.
- ثم نضيف معجون الطماطم والطماطم المفرومة ناعم والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، ثم نقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف الماء ودبس الرمان، ثم نقلب من قت لآخر ونترك الصوص يغلي.
- بعد ذلك نسكب الصوص في صينية فرن، ثم نرص فوقه الكفتة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
- ثم نخرج صينية الكفتة بالصلصة من الفرن، ثم نقدم الكفتة بالصلصة في طبق التقديم
- وبالهنا والشفا.
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