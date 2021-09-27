أقوي كريم منزلي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بنتيجة مذهلة بدون مكياج، من المعروف أن وجه المرأة هو دليل علي مدي اعتنائها بجمالها وأناقتها، ويعد شكل الحواجب والرموش هو أساس المظهر المميز بالنسبة إليها.

ولذلك تسعي دائماً للبحث عن أفضل حلول للتخلص من مشكلة الحواجب والرموش الخفيفة والتي تمنحها عمراً أكبر وتسبب إزعاج.

مما يضطرها إلي اتباع الطرق التقليدية مثل تركيب الرموش الاصطناعية أو عن طريق رسم الحواجب بواسطة مستحضرات التجميل.

ولكن علي الرغم من نتائج تلك الطرق في إعطائك المظهر المثالي إلا أن لها أضرار كثيرة علي الجلد مما تضعف نمو البصيلات.

كريم طبيعي فعال لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش في وقت سريع

تكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش من الأمور الهامة التي تحافظ عليها الكثير من الفتيات حتي تتمتع بشكل جذاب.

ولكن عند استخدام منتجات كيميائية ضارة علي الشعر في منطقة الحواجب والرموش ليس الحل الأفضل لمظهر مميز.

ولذلك تعد المواد الطبيعية والتي تعمل علي نمو البصيلات بشكل سريع هي حل مثالي لعلاج قلة كثافة الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكم كريم طبيعي منزلي لتكثيف شعر الحواجب وتطيل الرموش بسرعة رهيبة وبمكونات منزلية فعالة.

كريم الفازلين وعصير الليمون لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

الفازلين من المواد الطبيعية التي أثبتت نتيجة مذهلة في مجال العناية بالبشرة كما أنه يساعد في إنبات شعر الحواجب والرموش.

ويعمل علي ترطيب الجلد المحيط بها مما يسمح بزيادة كثافة الحواجب وتطويل الرموش ومنحها القوة لمنع تساقطها.

الليمون يعد مكون فعال لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش حيث يحتوي علي أحماض وفيتامينات هامة لنمو الشعر.

كما يساعد في تغذية الحواجب والرموش والتخلص من قلة كثافة الشعر مما يزيد من نموها بشكل سليم.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كبسولة من فيتامين E.

برطمان زجاجي نظيف ومعقم.

ماسكارا نظيفة وقديمة.

في وعاء نظيف قومي بمزج الفازلين وزيت الزيتون ثم أضيفي عصير الليمون والفيتامين.

واخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام الكريم.

يغسل الوجه بالغسول ثم يجفف وباستخدام الماسكارا يوضع طبقة رقيقة مع التمشيط لبضع دقائق.

يفضل الاستخدام قبل النوم ويترك حتي الصباح ثم يغسل بالماء الدافيء.

يستخدم الكريم 3 مرات في الأسبوع لنتيجة سريعة والحصول علي حواجب ورموش جذابة وكثيفة.

مكونات كريم منزلي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش لوجه جذابطريقة تحضير كريم منزلي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وكيفية الاستخدام