أسهل وصفات تفتيح الركب في أسبوع خلطات تبييض ركب العروس والكوعان

وصفات تفتيح الركب في أسبوع مشكلة تؤرق الكثير من النساء والفتيات، حيث تريد كل امرأة أن يكون لون بشرة جسمها واحد وتكون فاتحة، كذلك منع الاسمرار الذي يوجد في بعض الأماكن نتيجة الاحتكاك، من تلك المناطق الإبط، والركبتان، وكذلك الكوعان، تعاني الكثير من السيدات من لون الجلد الغامق بتلك المناطق، وهناك تركيبات من كريمات تباع بالصيدليات، وأخرى يمكن تكرار عملها من مكونات طبيعية، حيث تظهر مشكلة اسوداد منطقة الركبة عند كثير من النساء مما يضطرهن لارتداء ملابس طويلة وحرمانهن من الملابس الصيفية لإخفاء هذا العيب، إنها أكثر جفافًا من المنطقة المحيطة بها، وهناك أسباب أخرى للركبتين السوداء، والتي غالبًا ما تتعرض لأشعة الشمس.

كريمات التبييض الفعالة ذات النتائج الفورية، خاصة الكريمات التي تحتوي على المكونات النشطة التالية: الجلوتاثيون، ألفا أربوتين، حمض الكوجيك وكمية صغيرة من الهيدروكينون، الكريمات المحتوية على الزئبق وأكثر من 2٪ هيدروكينون.

ليس من الآمن استخدام إبر التبييض المحتوية على الجلوتاثيون، بالإضافة إلى كونه مضادًا للأكسدة، فإنه يتمتع أيضًا بميزة محاربة بعض أنواع السرطان، ويمكنه أيضًا منع تكاثر الخلايا الصباغية التي تحتوي على الميلانين، وبالتالي القضاء على سواد وجفاف الركبتين وجعل الركبتين أكثر ليونة.

استخدم الليزر لتبييض الركبة، لأن الليزر يزيل طبقة الجلد الميتة للسماح لخلايا صحية جديدة بالنمو، فإن لونها يشبه لون الجلد الأصلي.

تفتيح الركب في أسبوعوصفات طبيعية لتفتيح الركب

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها للتخلص من سواد الركب والأكواع، ومنها ما يلي:

صودا الخبز

صودا الخبز مقشر طبيعي فعال على الجلد، ينظف البشرة ويزيل الخلايا الميتة الموجودة فيها، بينما يقوم حمض اللاكتيك والأحماض الأمينية الموجودة في الحليب بترطيب البشرة وتنعيمها، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة لأطول فترة ممكنة، والطريقة تحضير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة تبييض ركب العروس



اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على الركبتين والأكواع.

افركي الجلد بلطف، بحركات دائرية، لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

كرر هذه الطريقة مرة كل يومين؛ حتى اختفاء السمرة من الجلد.

زيت جوز الهند لتبييض الركب

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل زيوت الترطيب الطبيعية للبشرة، حيث يحتوي على فيتامين إي الذي يحارب جفاف الجلد، ويصلح خلايا الجلد التالفة، والمكونات هي

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من مسحوق الجوز.

طريقة جوز الهند لتبييض الركب والأكواع

