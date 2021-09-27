سر عمل السويسرول بالكريمة اللذيذ بكل سهولة وبساطة زي المحلات

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السويسرول بالكريمة ، يعتبر نوع من أنواع الكيك التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو العصير، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وتختلف الحشوات منها بالكريمة أو الشوكولاته أو مربي الفراولة وغيرها من النكهات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل بدل من شرائها خوفاً على صحة أبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل السويسرول بالكريمة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل السويسرول
يحتوي السويسرول على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من السكر الناعم.
- رشة صغيرة من الملح.
- 4 بيضات كبيرة.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- كوب إلا ربع من الكريمة المبردة.
- 2 ملعقة كبيرة من مربي الفراولة.
- 3 حبات من الفراولة المقطعة مكعبات صغيرة.
- القليل من مربي الفراولة لدهنه.
مكونات تزيين الوجه
سوف نقدم لكم مكونات تزيين الوجه وهي كالاتي:-
- القليل من صبغة الطعام الحمراء.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- 30 جرام من الزبدة السائلة.
- 6 ملاعق من الدقيق الأبيض.
- بياض بيضة كبيرة.
نقوم بتحضير وعاء ونضع به الكريمة ونخفق بالمصري الكهربائي جيداً حتى تتماسك جيداً، ثم نضيف بعد ذلك المربي وتقليبها جيداً، ونضعها في الثلاجة حتى نحضر السويسرول.إعداد تزيين الوجه
سوف نقدم لكم طريقة تحضير خلطة تزيين الوجه وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به السكر والدقيق والزبدة وصبغة الطعام ونقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- نقوم بتعبئة الخليط في كيس التزيين ونتركه جيداً.
- ثم قومي بإحضار صينية مخصصة بالسويسرول وتبطينها بورق الزبدة.
- نقوم بوضع الرسمة تحت ورق الزبدة ونقوم برسمها ثم بعد ذلك نسحب الرسمة من تحت الورقة بهدوء ونقوم بوضع الصينية في الفريزر حتي تحضير السويسرول.
طريقة تحضير السويسرول
سوف نتعرف على طريقة تحضير السويسرول بالكريمة خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية.
- قومي بتحضير إناء عميق ونضع به الفانيليا والسكر والبيض ونخفق المكونات جيداً لمدة 3 دقائق حتي يصبح لونها فاتح ويصبح القوام كريمي.
- تحضير إناء أخر ثم نضع به الدقيق والملح ونضيف الدقيق بعد ذلك على خليط البيض ونقلب بهدؤء حتي يتجانس الخليط.
- نخرج الصينية من الفريزر ونسكب عليها الخليط ونسوي سطحها باستخدام ملعقة عريضة.
- نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة عشر دقائق.
- نخرج الصينية من الفرن ونقليها على ورقة زبدة ونرش عليها سكر بودرة.
- نقوم بإزالة الورقة المرسومة من الكيك بهدوء علي الشبكة.
- ثم نقوم بدهن الكيكة بالمربي ثم توزيع الكريمة والفراولة علي المربي ونلف الكيك على شكل السويسرول باستخدام ورق الزبدة.
- نتركه السويسرول يبرد ونقوم بتقطيعها وتقديمه بالهنا والشفا بجانب كوب الشاي.
الوسوم
السويسرول بالكريمة ، يعتبر نوع من أنواع الكيك التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو العصير، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وتختلف الحشوات منها بالكريمة أو الشوكولاته أو مربي الفراولة وغيرها من النكهات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل بدل من شرائها خوفاً على صحة أبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل السويسرول بالكريمة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل السويسرول
يحتوي السويسرول على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من السكر الناعم.
- رشة صغيرة من الملح.
- 4 بيضات كبيرة.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- كوب إلا ربع من الكريمة المبردة.
- 2 ملعقة كبيرة من مربي الفراولة.
- 3 حبات من الفراولة المقطعة مكعبات صغيرة.
- القليل من مربي الفراولة لدهنه.
مكونات تزيين الوجه
سوف نقدم لكم مكونات تزيين الوجه وهي كالاتي:-
- القليل من صبغة الطعام الحمراء.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- 30 جرام من الزبدة السائلة.
- 6 ملاعق من الدقيق الأبيض.
- بياض بيضة كبيرة.
نقوم بتحضير وعاء ونضع به الكريمة ونخفق بالمصري الكهربائي جيداً حتى تتماسك جيداً، ثم نضيف بعد ذلك المربي وتقليبها جيداً، ونضعها في الثلاجة حتى نحضر السويسرول.إعداد تزيين الوجه
سوف نقدم لكم طريقة تحضير خلطة تزيين الوجه وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به السكر والدقيق والزبدة وصبغة الطعام ونقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- نقوم بتعبئة الخليط في كيس التزيين ونتركه جيداً.
- ثم قومي بإحضار صينية مخصصة بالسويسرول وتبطينها بورق الزبدة.
- نقوم بوضع الرسمة تحت ورق الزبدة ونقوم برسمها ثم بعد ذلك نسحب الرسمة من تحت الورقة بهدوء ونقوم بوضع الصينية في الفريزر حتي تحضير السويسرول.
طريقة تحضير السويسرول
سوف نتعرف على طريقة تحضير السويسرول بالكريمة خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية.
- قومي بتحضير إناء عميق ونضع به الفانيليا والسكر والبيض ونخفق المكونات جيداً لمدة 3 دقائق حتي يصبح لونها فاتح ويصبح القوام كريمي.
- تحضير إناء أخر ثم نضع به الدقيق والملح ونضيف الدقيق بعد ذلك على خليط البيض ونقلب بهدؤء حتي يتجانس الخليط.
- نخرج الصينية من الفريزر ونسكب عليها الخليط ونسوي سطحها باستخدام ملعقة عريضة.
- نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة عشر دقائق.
- نخرج الصينية من الفرن ونقليها على ورقة زبدة ونرش عليها سكر بودرة.
- نقوم بإزالة الورقة المرسومة من الكيك بهدوء علي الشبكة.
- ثم نقوم بدهن الكيكة بالمربي ثم توزيع الكريمة والفراولة علي المربي ونلف الكيك على شكل السويسرول باستخدام ورق الزبدة.
- نتركه السويسرول يبرد ونقوم بتقطيعها وتقديمه بالهنا والشفا بجانب كوب الشاي.
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