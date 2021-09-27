الآن تنظيف الأسنان طبيعيًا وإزالة الجير والاصفرار بدون الحاجة لطبيب مرة أخرى

تنظيف الأسنان طبيعيًا ، يعاني الكثير من الأفراد كبارًا وصغارًا من مشكلات في الأسنان تحدث عن اصفرارها وتراكم الجير بها، ويرغب الجميع بلا شك في الحصول على أسنان بيضاء كاللؤلؤ والتخلص من الجير المتواجد عليها، ويكون ذلك باستخدام بعض المواد الطبيعية دون الحاجة للجوء إلى طبيب الأسنان وعمل عمليات التنظيف بالمواد الكيميائية والتي تتكلف مبالغ باهظة، حيث أنه مع التطور اكتشف العديد من الخبراء فوائد لا حصر لها من مواد طبيعية تتواجد في حياة الإنسان بصورة طبيعية ولكن يجهل استخدامها الكثيرين، سواء كان الملح أو الفحم أو غيرها من المواد البسيطة والتي تساعد في حل المشكلة.

آلام الأسنان تعد من أصعب أنواع الآلام التي يعاني منها الكثير من الأفراد سواء من الكبار أو من الصغار، ويرجع السبب وراءها إلى عدم نظافتها، مع عدم الاهتمام بإزالة البقايا اللازقة للأطعمة من على الأسنان والتي تسبب تسوسها بل وتآكلها، مما يحدث عنه مشاكل أكبر قد تؤدي إلى فقدان الضرس نفسه والأسنان جميعها، ولكن مع المكونات الطبيعية والاهتمام بنظافة الأسنان بها يصبح الأمر بسيط للغاية وغير مكلف على الإطلاق، ويمكن للجميع القيام به بدون خوف سواء كبار أو صغار.

تنظيف الأسنان طبيعيًا

من المعروف أن طبقات الجير التي تتراكم على الأسنان وتؤدي إلى تغيير لونها ما هي إلى طبقات مخاطية سميكة تظهر على الأسنان واللثة، وتصبح صلبة مع مرور الوقت، وتتحول تدريجيًا إلى ألوان غامقة، ويمكن بكل بساطة التخلص من تلك الطبقة عن طريق استخدام محلول بسيط من الملح والخل الأبيض، حيث أن الخل يساعد في اختراق طبقة الجير وإزالة كافة الترسبات المتراكمة، ويساعد الملح في الوقت ذاته في القضاء على البكتيريا التي تتراكم في الأسنان ليحمي اللثة من الأمراض، ويكون عن طريق المضمضة باستخدام المحلول مرة واحدة يوميًا.

التخلص من طبقات الجير بالملح

أيضا تساعد بيكربونات الصوديوم عند استخدامها مع الملح في القضاء على طبقات الجير المتراكمة في الأسنان، ويمكن القيام بذلك عن طريق خلط معلقتين من صودا الخبز مع القليل من الملح وشطف الأسنان بها، وتكرر التجربة مرة واحدة في اليوم، حيث أنها تعمل على محاربة البلاك ومنع تحول طبقة الجير إلى طبقة صلبة.

علاج الأسنان بزيت جوز الهند

وعلاوة على ذلك للزيوت الطبيعية دور إيجابي في التقليل من ظهور البكتيريا التي تتراكم في الفم، ومن بينها زيت جوز الهند، حيث أنه يساعد عند مضمضة الفم به في إزالة البلاك والجير، ولكن دون ابتلاع تلك الزيوت، كما أن استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية مع تلك الزيوت تساعد بصورة أكثر إيجابية في علاج تلك المشكلة، ولكن في النهاية لابد من زيارة طبيب الأسنان كل فترة لفحص الأسنان وعلاج أي مشكلات تؤثر عليها.