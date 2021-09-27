لو فرحك قرب طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل لتنظيف الجسم للعروس

الحمام المغربي من الأمور الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها قبل موعد الزفاف لأنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير كما إنه يعمل على ترطيب البشرة أيضاً وبعطيها نعومة تشبه بشرة الأطفال لأنه يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت، ويوجد الكثير من الفتيات يفضلون القيام بعمل الحمام المغربي في المنزل بدون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل الباهظة الثمن.الأدوات المستخدمة في عمل الحمام المغربي
يوجد بعض الأدوات الأساسية التي تستخدم في الحمام المغربي وهي
- الطمي المغربي.
- الصابون المغربي.
- الليفة المغربية.
- ماء ورد.
- عصير ليمون.
- زبادي.
- حجر خفاف.
للحصول على نتائج جيدة من الحمام المغربي لابد من إتباع خطوات محددة عند القيام به وهذه الخطوات هي
- في البداية يتم ملئ البانيو بالماء الساخن جداً على حسب قدرة التحمل لسخونة المياه.
- يتم إغلاق باب الحمام والنافذة أيضاً حتى يمتلئ الحمام بالبخار حتى تبدأ مسام الجلد أن تتفتح لكي تتم عملية التنظيف على أفضل وجه.
- يتم الدخول في البانيو في الماء الساخن فترة من الوقت لا تقل عن ربع ساعة حتى تصبح الطبقة الخارجية من الجلد أكثر ليونة.
- بعد ذلك يتم الخروج من البانيو ووضع الصابون المغربي على الجسم وتوزيعه جيداً بحيث يصل إلى الجسم بالكامل.
- يتم إستخدام الليفة المغربية في فرك الصابون المغربي من الجسم بحركات دائرية.
- يتم وضع الليمون مع الزبادي على الطمي المغربي وتقليبهم جيداً حتى يصبح القوام ليناً ويمكن توزيعه على الجسم.
- يوزع الطمي المغربي على الجسم بالكامل ويترك فترة من الوقت حتى يجف وذلك لا يتعدى ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم فرك الجسم مرة أخرى بالليفة المغربية من الطمي المغربي وذلك بحركات دائرية أيضاً لإزالة الجلد الميت.
- يراعى التركيز على المناطق الأكثر إسمراراً وخشونة في الجسم مثل الركبتين والكوعين.
- يتم شطف الجسم جيداً من الطمي بالماء الساخن وبعد ذلك لابد من الإنتقال للماء البارد لإغلاق مسام الجلد حتى لا تتعرض للأتربة.
- يتم تمرير قطنة مبللة بماء الورد على الجسم لتعطير الجسم وإغلاق المسام أيضاً.
- بعد ذلك يجفف الجسم جيداً ويتم إستخدام كريم مرطب حتى لا يتعرض الجلد للإلتهابات.
- يتم تمرير الحجر الخفاف على كعوب القدم ووضع المرطب.
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الحمام المغربي من الأمور الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها قبل موعد الزفاف لأنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير كما إنه يعمل على ترطيب البشرة أيضاً وبعطيها نعومة تشبه بشرة الأطفال لأنه يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت، ويوجد الكثير من الفتيات يفضلون القيام بعمل الحمام المغربي في المنزل بدون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل الباهظة الثمن.الأدوات المستخدمة في عمل الحمام المغربي
يوجد بعض الأدوات الأساسية التي تستخدم في الحمام المغربي وهي
- الطمي المغربي.
- الصابون المغربي.
- الليفة المغربية.
- ماء ورد.
- عصير ليمون.
- زبادي.
- حجر خفاف.
للحصول على نتائج جيدة من الحمام المغربي لابد من إتباع خطوات محددة عند القيام به وهذه الخطوات هي
- في البداية يتم ملئ البانيو بالماء الساخن جداً على حسب قدرة التحمل لسخونة المياه.
- يتم إغلاق باب الحمام والنافذة أيضاً حتى يمتلئ الحمام بالبخار حتى تبدأ مسام الجلد أن تتفتح لكي تتم عملية التنظيف على أفضل وجه.
- يتم الدخول في البانيو في الماء الساخن فترة من الوقت لا تقل عن ربع ساعة حتى تصبح الطبقة الخارجية من الجلد أكثر ليونة.
- بعد ذلك يتم الخروج من البانيو ووضع الصابون المغربي على الجسم وتوزيعه جيداً بحيث يصل إلى الجسم بالكامل.
- يتم إستخدام الليفة المغربية في فرك الصابون المغربي من الجسم بحركات دائرية.
- يتم وضع الليمون مع الزبادي على الطمي المغربي وتقليبهم جيداً حتى يصبح القوام ليناً ويمكن توزيعه على الجسم.
- يوزع الطمي المغربي على الجسم بالكامل ويترك فترة من الوقت حتى يجف وذلك لا يتعدى ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم فرك الجسم مرة أخرى بالليفة المغربية من الطمي المغربي وذلك بحركات دائرية أيضاً لإزالة الجلد الميت.
- يراعى التركيز على المناطق الأكثر إسمراراً وخشونة في الجسم مثل الركبتين والكوعين.
- يتم شطف الجسم جيداً من الطمي بالماء الساخن وبعد ذلك لابد من الإنتقال للماء البارد لإغلاق مسام الجلد حتى لا تتعرض للأتربة.
- يتم تمرير قطنة مبللة بماء الورد على الجسم لتعطير الجسم وإغلاق المسام أيضاً.
- بعد ذلك يجفف الجسم جيداً ويتم إستخدام كريم مرطب حتى لا يتعرض الجلد للإلتهابات.
- يتم تمرير الحجر الخفاف على كعوب القدم ووضع المرطب.
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