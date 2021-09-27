لو فرحك قرب طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل لتنظيف الجسم للعروس

الحمام المغربي من الأمور الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها قبل موعد الزفاف لأنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير كما إنه يعمل على ترطيب البشرة أيضاً وبعطيها نعومة تشبه بشرة الأطفال لأنه يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت، ويوجد الكثير من الفتيات يفضلون القيام بعمل الحمام المغربي في المنزل بدون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل الباهظة الثمن.

الأدوات المستخدمة في عمل الحمام المغربي

يوجد بعض الأدوات الأساسية التي تستخدم في الحمام المغربي وهي

الطمي المغربي.

الصابون المغربي.

الليفة المغربية.

ماء ورد.

عصير ليمون.

زبادي.

حجر خفاف.

طريقة القيام بعمل الحمام المغربي

للحصول على نتائج جيدة من الحمام المغربي لابد من إتباع خطوات محددة عند القيام به وهذه الخطوات هي