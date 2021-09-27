خلطة تقشير مجربة لتبييض السواد حول الفم وتفتيح الوجه بمكونات بسيطة، تظهر المنطقة المحيطة بالفم دومًا باللون الأسود أو البني الغامق لدى الكثير من الفتيات والنساء ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة، حيث يحدث اسمرار حول منطقة الفم نتيجة الإهمال في العناية الشخصية والعناية بالوجه كما ينتج بسبب تغير الهرمونات في الجسم وحدوث اضطرابات نفسية وأيضًا من أسباب تلك المشكلة هو نقص عدد من المعادن والفيتامينات في الجسم وسوء التغذية، من أجل التخلص من تلك المشكلة يجب القيام بعملية تقشير للمنطقة المحيطة بالفم ويمكن أيضًا ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تقشير الوجه بأكمله بتلك الخلطة المجربة.

خلطة تقشير مجربة لتبييض السواد حول الفم

يجب الانتباه جيدًا للعناية بمنطقة حول الفم والعناية بالوجه ككل حيث يجب القيام بتقشير أسبوعي للوجه ومنطقة الفم للتخلص من الجلد والخلايا الميتة ولتنشيط وتجديد الخلايا وهناك عدد كبيرة من الوصفات المجربة التي تساعدك على الحصول على فم نظيف وجذاب وليس حوله تصبغات.

مكونات خلطة التقشير

إن المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل حيث نحتاج إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل الأبيض وملعقة كبيرة من الزبادي ونخلط مكونات خلطة تقشير الوجه جيدًا ونفردها على المنطقة حول الفم ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نغسل المنطقة بالماء الفاتر ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع للوصول إلى نتائج مرضية.

علاج السواد حول الفم

السواد حول الفم ينتج عن أسباب كثيرة كما ذكرنا حيث إن طبيعة البشرة تكون هي السبب في تكون الصبغات واللون الداكن حول الفم ومن أجل علاج السواد حول الفم نحتاج إلى استخدام المكون الهلامي الموجود داخل أوراق الصبار ويمكن شراء جل الألوفيرا جاهزًا ونستخدمه بطريقة يومية على المكان حول الفم وننتظر حتى مرور ثلث ساعة أي 20 دقيقة ونغسل المكان بالماء البارد.

طريقة تفتيح اطراف الشفايف

هناك طرق عديدة من أجل تفتيح اطراف الشفايف حيث يمكن استخدام الماكياج من أجل إخفاء تلك السواد الموجود حول الشفايف ويمكن استخدام طرق طبيعية من أجل تقشير وتفتيح تلك المنطقة حيث نستخدم ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ونمزجها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون وعصرة ليمون ونضع خلطة التقشير المجربة على المنطقة حول الشفايف وننتظر حتى تجف ثم نفركها باليد ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

تقشير الوجه بالقهوة

تعد القهوة من المواد الطبيعية التي تساهم في تقشير الجلد الميت والخلايا العالقة بالوجه وحول الفم بطريقة آمنة وطبيعية ومناسبة لجميع أنواع البشرة وسوف نحتاج من أجل تقشير الوجه الآتي:

ملعقتين صغيرتين من القهوة.

ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نقوم بخلط المكونات معًا بطريقة جيدة. ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه مع عمل حركات دائرية لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء ونجففه جيدًا. ثم نضع أي كريم مرطب أو زيت زيتون. نكرر الماسك مرة من كل أسبوع.

طريقة التحضير والاستخدام