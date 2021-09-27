طريقة عمل صينية الدجاج بالثوم والليمون والبصل أسرع وألذ وجبة للغداء بالفرن

صينية الدجاج بالثوم والليمون، من ألذ الوصفات التي يمكن إعدادها لوجبة الغداء كما أنها تعد بمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ولها مذاق خاص ومميز وشكل فريد ومحبب.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا وطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك طريقة عمل مقرمشات المكرونة المقرمشة بديل الشيبسي وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الدجاج بالثوم واليمون والبصل.

مكونات صينية الدجاج بالثوم والليمون

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ونصف ملعقة كبيرة زعتر يابس مطحون.

نصف ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ملعقتين صوص باربكيو (إختياري).

١٧٠٠ جرام من الدجاج المغسول أو ٦ قطع دجاج.

بصلتين مقطعين شرائح كبيرة.

ثمرة ليمون مقطع

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الدجاج بالثوم والليمون والبصل وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونخلط فيه كلا من عصير الليمون والكزبرة والزيت والزعتر والزنجبيل والفلفل الأسود والثوم المفروم والملح وصوص الباربكيو.

بعدما يتم خلط جميع المكونات البهارات جيدا نقوم بنقع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة.

وبعد مرور الساعة نقوم بجلب صينية ونضع بداخلها شرائح البصل وقطع الليمون ثم نضع فوق البصل قطع الدجاج ونصب فوقه التتبيلة المتبقية.

ثم نقوم بتغطية الصينية بطبقة من ورق الزبدة ثم بطبقة من ورق الألمنيوم.

ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ساعة وعشرين دقيقة تقريبا وفي آخر عشرين دقيقة نشعل الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.

وتكون صينية الدجاج بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناولها مع الأرز الأبيض أو مع الأرز بالشعرية.

كما يمكن تناولها مع العديد من الصوصات اللذيذة مثل صوص الكاتشب الحار أو المايونيز والمستردة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير