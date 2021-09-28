طريقة عمل فطائر الشاورما البيتي اللذيذة لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بالمنزل

فطائر الشاورما ، هي وجبة عربية مشهورة يتم صنعها من اللحوم والخضروات الطازجة، ويقبل عليها العديد من الناس، لأنها من الأكلات الصحية التي تمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهي ذات طعم مختلف ورائع، ورائحتها جميلة تجذب الناس إليها، وتختلف طريقة تحضير الشاورما من بلد إلى آخر، على حسب الاذواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الشاورما البيتي لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بالمنزل بخطوات بسيطة، وبدون تكلفة. مكونات فطائر الشاورما البيتي مكونات فطائر الشاورما البيتي سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هش وللذيذ وهى كالتالي:- ربع كوب من الزيت. ربع كوب من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. ٤ أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من السكر. ماء دافئ للعجن. طبق كبير من شرائح صدور الدجاج. حبة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقتين من الطحين. ملعقة صغيرة من الملح. فلفل و بهارات حسب الرغبة. طبق صغير من شرائح الفلفل الرومي. طبق صغير من شرائح البصل الرفيعة. بقدونس للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الشاورما البيتي اللذيذة بكل سهولة وهى كما يلي:- قومي بوضع جميع المكونات العجين في بولة كبيرة وقلبيهم جيداً مع بعض.

ثم ضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجين يرتاح ويختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

قومي بتقطيع العجين على شكل دائرة صغيرة الحجم، واتركيها حتى ترتاح ويسهل فردها. طريقة حشو فطائر الشاورما البيتي سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الفطائر بكل سهولة وهي كما يلي:- احضري طاسة وضعيها على النار وضعي بها القليل من الزيت واتركيها حتى تسخن. ثم ضيفي البصل والفلفل الرومي وقلبيهم جيداً، ثم ضعي شرائح الدجاج واستمري بتقليب حتى يتجانس الخليط. قومي بإضافة البهارات، والملح، والفلفل وقلبيهم جيداً، ثم ضيفي الطماطم على الخليط وغطيه حتى ينضج. ارفعي المقلاة من على النار واتركيها حتى تبرد تماماً. ثم قومي بإحضار الكرات العجين وفردها على شكل دائرة صغيرة، ضعي ملعقة كبيرة من خليط الشاورما في المنتصف واغلقيها جيداً من الأطراف. رصي الفطائر في الصينية واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر. ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها حتى تتحمر وتنضج تماماً. الوسوم

فطائر الشاورما ، هي وجبة عربية مشهورة يتم صنعها من اللحوم والخضروات الطازجة، ويقبل عليها العديد من الناس، لأنها من الأكلات الصحية التي تمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهي ذات طعم مختلف ورائع، ورائحتها جميلة تجذب الناس إليها، وتختلف طريقة تحضير الشاورما من بلد إلى آخر، على حسب الاذواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الشاورما البيتي لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بالمنزل بخطوات بسيطة، وبدون تكلفة. مكونات فطائر الشاورما البيتي مكونات فطائر الشاورما البيتي سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هش وللذيذ وهى كالتالي:- ربع كوب من الزيت. ربع كوب من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. ٤ أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من السكر. ماء دافئ للعجن. طبق كبير من شرائح صدور الدجاج. حبة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقتين من الطحين. ملعقة صغيرة من الملح. فلفل و بهارات حسب الرغبة. طبق صغير من شرائح الفلفل الرومي. طبق صغير من شرائح البصل الرفيعة. بقدونس للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الشاورما البيتي اللذيذة بكل سهولة وهى كما يلي:- قومي بوضع جميع المكونات العجين في بولة كبيرة وقلبيهم جيداً مع بعض.

ثم ضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجين يرتاح ويختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

قومي بتقطيع العجين على شكل دائرة صغيرة الحجم، واتركيها حتى ترتاح ويسهل فردها. طريقة حشو فطائر الشاورما البيتي سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الفطائر بكل سهولة وهي كما يلي:- احضري طاسة وضعيها على النار وضعي بها القليل من الزيت واتركيها حتى تسخن. ثم ضيفي البصل والفلفل الرومي وقلبيهم جيداً، ثم ضعي شرائح الدجاج واستمري بتقليب حتى يتجانس الخليط. قومي بإضافة البهارات، والملح، والفلفل وقلبيهم جيداً، ثم ضيفي الطماطم على الخليط وغطيه حتى ينضج. ارفعي المقلاة من على النار واتركيها حتى تبرد تماماً. ثم قومي بإحضار الكرات العجين وفردها على شكل دائرة صغيرة، ضعي ملعقة كبيرة من خليط الشاورما في المنتصف واغلقيها جيداً من الأطراف. رصي الفطائر في الصينية واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر. ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر الشاورما البيتي اللذيذة لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.