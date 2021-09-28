طريقة شاورما الدجاج على الطريقة المطاعم السورية مع سر عمل الثومية

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، سنتعرف فذه المقالة على الخدع السحرية التي يستخدمونها أثناء صنع الشاورما في المطاعم، جميعا دون استثناء نحب هذه الوجبة خصوصا في ليالي في الشتاء عندما نسري في الشوارع ونشم رائحتها ألذيذة، من الآن لن تحتاجي لشرائها فسوف تصنعيها في منزلك بنفس طريقة المطاعم، تابعي المقالة.

طريقة شاورما الدجاج

هذه الوجبة منخفضة في السعرات الحرارية، وأيضا خفيفه وسريعة، وتعد من الأطباق الرئيسي لن تحتاجي الى صنع الكثير من الأطباق الجانبية، وسوف نتعلم أيضا طريقة عمل الثومية على الطريقة السورية حيث السوريين وبلاد الشوام هما الذين يصنعون هذه الوجبة بطريقة متميزة عن باقي البلاد العربية.

مكونات الشاورما

هذه المكونات تكفي لعدد 4 أفراد، والطاقة في هذه الوجبة: 238 سعرة حرارية، والكربوهيدرات: 22 جرام.

فيليه صدور الدجاج (130 جم لكل منهما)

ملعقة صغيرة Oregano

نصف من رقائق الفلفل الحار

كمون (مطحون)

الثومية.

أوراق الخس

بصل (مقطع لحلقات)

شرائح طماطم

شرائح من خيار المخلل

طريقة تحضير الشاورما

قطعي قطعتين من صدور الدجاج (130 جم لكل منهما) إلى نصفين بالطول، وقطعيهما إلى شرائح رفيعة واخلطيهما مع ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة صغيرة من الأوريجانو ونصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار ورشة كمون مطحون. و4 ملاعق كبيرة من الزبادي بالملح والفلفل، ثم يترك 15 دقيقة في الثلاجة.

بعد ذلك يُقلى اللحم في مقلاة غير لاصقة على حرارة عالية حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً، ثم نضع الملح.

قسمي 4 أنواع من الخبز المحمص إلى أنصاف.

ضعي ورقة الخس وحلقة بصل وطماطم وشريحة خيار على كل من النصف السفلي من الخبز المحمص.

ثم نضيف اللحم ونرش الثومية.

ضعي النصفين العلويين في الأعلى وقدميه على الفور.

مكونات الثومية

لعمل الثومية يجب أحضار

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من الماء.

4 فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة حليب أو زبادي آن وجد.

ملعقة صغيرة خل.

نصف ملعقة صغيره ملح.

على نهار متوسطة نضع النشا والماء مع التقليب المستمر حتى الحصول على القوم المناسب، ثم نتركه حتى يبرد ويصبح متماسك.

في الخلط نضع الثوم والزيت، ثم نخلط جيد.

بعد ذلك نضع المايونيز والزبادي والخل والملح، ثم نخلط جيدا.

بعد زلك نضع خليط النشا ونخلط جيدا.

ثم نضع الخليط في الثلاجة ثم يقدم مع الشاورما.

طريقة عمل الثومية